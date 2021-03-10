Com o PIB brasileiro em forte queda, é preciso vacinar

Nesse início de 2021, o governo federal demonstra que está longe de um maior engajamento para retirar o país do atoleiro. Vivemos o momento mais crítico da pandemia e Bolsonaro está dando pistas de repetir erros grotescos do passado na presidência da República, como por exemplo a prática do controle artificial de preços administrados. O presidente chegou a afirmar que “vamos meter o dedo na energia elétrica”.