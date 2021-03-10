Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Com o PIB brasileiro em forte queda, é preciso vacinar

A melhoria do quadro econômico em 2021 passa necessariamente pela intensificação e aceleração da imunização em massa da população

Publicado em 10 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

10 mar 2021 às 02:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

PIB
PIB do Brasil em 2020 foi de R$ 7,4 trilhões Crédito: A7 Press/Folhapress
Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2020 foi de R$ 7,4 trilhões, ou seja, US$ 1,42 trilhões.
Nos últimos 14 anos, o Brasil se destacava entre as dez maiores economias mundiais. De acordo com levantamento realizado pela Austin Rating, com o resultado de 2020, o país caiu da 9ª para a 12ª posição no ranking das maiores economias segundo o PIB nominal, em valores correntes em dólar. Fomos ultrapassados pelo Canadá, Coreia do Sul e Rússia.
Seguindo a tendência atual, caso o Brasil não supere a crise sanitária, acelerando o ritmo da vacinação, e os problemas político-econômicos, como graves adversidades fiscais, episódios de intervencionismo, a exemplo do que aconteceu no comando da Petrobras, e sinais trocados emitidos pelo presidente da República relativos à necessidade de uma maior união nacional, podemos cair ainda mais no mencionado ranking, chegando na 14ª colocação em 2021.

Veja Também

Mercado reduz projeção do PIB e aumenta expectativa de inflação em 2021

Bolsonaro, sobre queda de 4% PIB: É um dos países que menos caíram no mundo

Secretário de Guedes apostou, valendo churrasco, que PIB cresceria 2,5%

Na comparação entre 2019 e 2020, o PIB brasileiro evidenciou uma queda de 4,1%. O tombo foi maior do que a média mundial observada, que foi de -3,5%. Todavia, países como a Espanha apresentaram uma retração ainda mais intensa (-11%). Vale lembrar que essas nações, em 2020, sofreram de forma mais intensa os impactos decorrentes da pandemia do coronavírus.
Infelizmente, o Brasil inicia 2021 batendo recordes nas médias móveis de óbitos. Estamos vivendo o pior momento da pandemia nesse início de ano, período ainda sem a retomada do auxílio emergencial, o que pode frustrar as expectativas para um desempenho econômico melhor no ano corrente.
A queda do PIB brasileiro em 2020 foi a maior das últimas três décadas. Nos últimos 120 anos, somente as recessões de 1981 (-4,35%) e de 1990 (-4,25%) amargaram resultados piores para a economia do país. A primeira teve influência inerente da ampliação insustentável da dívida externa, o preço alto do propalado “milagre econômico” das décadas anteriores a 1980. Já em 1990, a recessão foi desencadeada pelas barbeiragens do governo Collor, que chegou ao ponto de confiscar as poupanças dos brasileiros.

Veja Também

É fundamental explorar novas opções de fomento à economia

Economia do Brasil: qual será a recuperação a curto ou médio prazo?

Ritmo da vacinação vai ditar crescimento da economia e criação de empregos

Nesse início de 2021, o governo federal demonstra que está longe de um maior engajamento para retirar o país do atoleiro. Vivemos o momento mais crítico da pandemia e Bolsonaro está dando pistas de repetir erros grotescos do passado na presidência da República, como por exemplo a prática do controle artificial de preços administrados. O presidente chegou a afirmar que “vamos meter o dedo na energia elétrica”.
Para piorar a situação, o país está muito lento na corrida da vacinação contra a Covid-19. A melhoria do quadro econômico em 2021 passa necessariamente pela intensificação e aceleração da imunização em massa da população. Por isso, podemos afirmar que o atual momento exige vacina acima de tudo, Deus acima de todos!
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

LEIA MAIS ARTIGOS DESTE COLUNISTA

Uma universidade capixaba chega aos 45 anos

Bolsonaro e seu fetiche por armas de fogo

Um ano sem carnaval pela preservação da vida

A SpaceX e os avanços tecnológicos na logística aeroespacial

Mesmo na pandemia, ES registra resultado positivo na geração de empregos

Pablo Lira

Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

Tópicos Relacionados

Economia Vacina PIB Covid-19 Crise Econômica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
A WN7 é o primeiro modelo elétrico de grande porte da Honda.
Moto elétrica da Honda é premiada como melhor design de produto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados