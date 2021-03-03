Bolsonaro, sobre queda de 4% PIB: É um dos países que menos caíram no mundo

Jair Bolsonaro retira máscara de proteção contra a Covid-19 Crédito: Andressa Anholete/Getty Images

Para Bolsonaro a queda do PIB só não foi maior devido a movimentação da economia gerada pelo auxílio emergencial. "Esse dinheiro, quando vai para os municípios, roda a economia local, que interfere na arrecadação de impostos municipais, estaduais e federais também", declarou à imprensa, após reunião na embaixada do Kuwait com representantes de outros países do Golfo.

O presidente também citou a terceira etapa do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), apresentado pelo senador Jorginho Mello (PL-SC). "Encampamos essa ideia e evitamos mais de 10 milhões de pessoas que perderiam seu emprego", afirmou o presidente.