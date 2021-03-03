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"Dado positivo"

Bolsonaro, sobre queda de 4% PIB: É um dos países que menos caíram no mundo

O presidente ainda citou ações do governo em meio à pandemia e disse que o governo evitou que o caos se instalasse no país

Publicado em 03 de Março de 2021 às 16:56

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 mar 2021 às 16:56
Jair Bolsonaro retira máscara de proteção contra a Covid-19
Jair Bolsonaro retira máscara de proteção contra a Covid-19 Crédito: Andressa Anholete/Getty Images
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comentou, nesta quarta-feira (3), a queda no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que cedeu 4,1% em 2020 ante 2019, como informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - sendo o terceiro pior resultado da história do País. Na avaliação do presidente, no entanto, a queda foi menor do que o esperado. "Se esperava que a gente ia cair 10%, né? Parece que caímos 4%. É um dos países que menos caiu no mundo todo, então tem esse lado positivo" afirmou.
Para Bolsonaro a queda do PIB só não foi maior devido a movimentação da economia gerada pelo auxílio emergencial. "Esse dinheiro, quando vai para os municípios, roda a economia local, que interfere na arrecadação de impostos municipais, estaduais e federais também", declarou à imprensa, após reunião na embaixada do Kuwait com representantes de outros países do Golfo.
O presidente também citou a terceira etapa do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), apresentado pelo senador Jorginho Mello (PL-SC). "Encampamos essa ideia e evitamos mais de 10 milhões de pessoas que perderiam seu emprego", afirmou o presidente.
Para Bolsonaro, o governo federal "fez tudo possível para evitar que tivéssemos um caos no Brasil". Ainda segundo o mandatário, as medidas tomadas pelo governo federal evitaram "problemas sociais gravíssimos".

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