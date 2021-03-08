Mercado reduz projeção do PIB e aumenta expectativa de inflação em 2021

Para 2022, o mercado financeiro mudou a previsão do PIB de alta de 2,50% para 2,48%. Quatro semanas atrás, estava em 2,50%. Crédito: A7 Press/Folhapress

Os economistas do mercado financeiro alteraram levemente suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2021. Conforme o Relatório de Mercado Focus, a expectativa para a economia este ano passou de alta de 3,29% para 3,26%. Há quatro semanas, a estimativa era de 3,47%. Para 2022, o mercado financeiro mudou a previsão do PIB de alta de 2,50% para 2,48%. Quatro semanas atrás, estava em 2,50%.

No Focus agora divulgado, a projeção para a produção industrial de 2021 passou de alta de 4,30% para 4,37%. Há um mês, estava em elevação de 5,00%. No caso de 2022, a estimativa de crescimento da produção industrial permaneceu em 2,30%, ante 2,45% de quatro semanas antes.

A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2021 foi de 64,55% para 64,44%. Há um mês, estava em 64,00%. Para 2022, a expectativa foi de 65,65% para 65,50%, ante 65,80% de um mês atrás.

DÉFICIT PRIMÁRIO

O Relatório de Mercado Focus trouxe hoje a manutenção da projeção para o resultado primário do governo em 2021. A relação entre o déficit primário e o PIB este ano continuou em 2,80%. No caso de 2022, passou de 2,00% para 2,10%. Há um mês, os porcentuais eram de 2,70% e 2,10%, respectivamente.

Já a relação entre déficit nominal e PIB em 2021 seguiu em 7,00%, conforme as projeções dos economistas do mercado financeiro. Para 2022, continuou em 6,60%. Há quatro semanas, estas relações estavam em 7,00% e 6,45%, nesta ordem.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. Já o resultado nominal reflete o saldo já após as despesas com juros.

BALANÇA COMERCIAL

Os economistas do mercado financeiro alteraram a projeção para a balança comercial em 2021 na pesquisa Focus realizada pelo Banco Central, de superávit comercial de US$ 55,10 bilhões para US$ 55,00 bilhões. Um mês atrás, a previsão era de US$ 55,00 bilhões. Para 2022, a estimativa de superávit permaneceu em US$ 50,00 bilhões. Há um mês, estava em US$ 49,70 bilhões.

No caso da conta corrente do balanço de pagamentos, a previsão contida no Focus para 2021 passou de déficit de US$ 12,00 bilhões para US$ 12,50 bilhões, ante US$ 19,00 bilhões de um mês antes. Para 2022, a projeção de rombo seguiu em US$ 19,70 bilhões. Um mês atrás, o déficit projetado era de US$ 28,90 bilhões.

Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será suficiente para cobrir o resultado deficitário nestes anos. A mediana das previsões para o IDP em 2021 passou de US$ 55,00 bilhões para US$ 52,50 bilhões. Há um mês, estava em US$ 60,00 bilhões. Para 2022, a expectativa passou de US$ 64,40 bilhões para US$ 61,90 bilhões, ante US$ 70,00 bilhões de um mês antes.

IPCA PARA 2021 PASSA DE 3,87% PARA 3,87%

Os economistas do mercado financeiro elevaram pela nona semana consecutiva a previsão para o IPCA - o índice oficial de preços - em 2021. O Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira, 8, pelo Banco Central (BC), mostra que a mediana para o IPCA este ano foi de alta de 3,87% para 3,98%. Há um mês, estava em 3,60%. Já a projeção para o índice em 2022 permaneceu em 3,50%. Quatro semanas atrás, estava em 3,49%.

O relatório Focus trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2023, que seguiu em 3,25%. No caso de 2024, a expectativa permaneceu em 3,25%. Há quatro semanas, essas projeções eram de 3,25% para ambos os casos.

A projeção dos economistas para a inflação já está acima do centro da meta de 2021, de 3,75%, sendo que a margem de tolerância é de 1,5 ponto (de 2,25% a 5,25%). A meta de 2022 é de 3,50%, com margem de 1,5 ponto (de 2,00% a 5,00%), enquanto o parâmetro para 2023 é de inflação de 3,25%, com margem de 1,5 ponto (de 1,75% a 4,75%).

O BC deixou de publicar, no documento do Focus, as projeções sobre o Top 5. Estes dados podem ser consultados no Sistema de Expectativas de Mercado.

A projeção mediana para o IPCA de 2021 atualizada com base nos últimos 5 dias úteis passou de 3,99% para 4,10%. Houve 39 respostas para esta projeção no período. Há um mês, o porcentual calculado estava em 3,66%. No caso de 2022, a projeção do IPCA dos últimos 5 dias úteis passou de 3,50% para 3,49%. Há um mês, estava em 3,48%. A atualização no Focus também foi feita por 39 instituições.

OUTROS MESES

Os economistas do mercado financeiro alteraram a previsão para o IPCA em fevereiro de 2021, de alta de 0,67% para 0,68%. Um mês antes, o porcentual projetado era de 0,50%.

Para março, a projeção no Focus foi de alta de 0,40% para 0,45% e, para abril, passou de 0,32% para 0,34%. Há um mês, os porcentuais indicavam elevações de 0,29% e 0,31%, nesta ordem.