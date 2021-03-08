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Benefício emergencial

Guedes diz que novo auxílio emergencial vai variar de R$ 175 a R$ 375

De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o valor terá média de R$ 250; o presidente Jair Bolsonaro já havia dito que a previsão era pagar o valor durante quatro meses

Publicado em 08 de Março de 2021 às 14:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mar 2021 às 14:28
O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante pronunciamento sobre pressão dos combustí­veis e a polí­tica de reajustes adotada pela Petrobras.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante pronunciamento sobre pressão dos combustí­veis e a polí­tica de reajustes adotada pela Petrobras. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta segunda-feira (8) que as parcelas da nova rodada do auxílio emergencial irão variar de R$ 175 a R$ 375, com média de R$ 250.
Esse é um valor médio [R$ 250], porque se for uma família monoparental dirigida por uma mulher, é R$ 375. Se for um homem sozinho, é R$ 175. Se for um casal, os dois, aí já são R$ 250. Nós só fornecemos os parâmetros. A decisão da amplitude é do Ministério da Cidadania", disse Guedes após participar de uma reunião no Palácio do Planalto.
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já havia dito que a previsão era pagar R$ 250 durante quatro meses a partir de março.
O Senado aprovou na semana passada a PEC Emergencial, proposta de emenda à Constituição que o governo considera fundamental para destravar uma nova rodada do auxílio emergencial.
A PEC aprovada estabelece um teto de R$ 44 bilhões para pagamento do benefício.
O texto da PEC agora está na Câmara e o Senado aguarda do governo federal o envio do auxílio emergencial.
No ano passado, quando o benefício teve início, o governo pagou cinco parcelas de R$ 600 e quatro de R$ 300.

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