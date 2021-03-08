Consumo de bens industriais no País cresceu 0,6% em janeiro, diz Ipea

Na indústria automotiva, as mulheres tendem a ter uma formação mais completa: 33% têm ensino superior e 8% possuem especialização Crédito: GM/Divulgação

A demanda por bens industriais no País aumentou em janeiro, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea de Consumo Aparente de Bens Industriais teve um crescimento de 0,6% em relação a dezembro.

A produção industrial brasileira voltada para o mercado doméstico avançou 0,9% em janeiro ante dezembro, enquanto a importação de bens industriais teve uma queda de 3,6%.

Na comparação com janeiro de 2020, o consumo aparente de bens industriais - obtido através da soma das importações e da produção industrial brasileira que não foi exportada - aumentou 1,5% em janeiro de 2021.

O consumo de bens domésticos caiu 0,4%, mas o de importados subiu 9,6%.