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Nova variação

Consumo de bens industriais no País cresceu 0,6% em janeiro, diz Ipea

A produção industrial voltada para o mercado doméstico avançou 0,9% em janeiro ante dezembro, enquanto a importação de bens industriais teve uma queda de 3,6%

Publicado em 08 de Março de 2021 às 14:38

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 mar 2021 às 14:38
Mulheres em fábrica da GM no Brasil
Na indústria automotiva, as mulheres tendem a ter uma formação mais completa: 33% têm ensino superior e 8% possuem especialização Crédito: GM/Divulgação
A demanda por bens industriais no País aumentou em janeiro, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea de Consumo Aparente de Bens Industriais teve um crescimento de 0,6% em relação a dezembro.
A produção industrial brasileira voltada para o mercado doméstico avançou 0,9% em janeiro ante dezembro, enquanto a importação de bens industriais teve uma queda de 3,6%.
Na comparação com janeiro de 2020, o consumo aparente de bens industriais - obtido através da soma das importações e da produção industrial brasileira que não foi exportada - aumentou 1,5% em janeiro de 2021.
O consumo de bens domésticos caiu 0,4%, mas o de importados subiu 9,6%.
A variação acumulada em 12 meses ficou negativa em 5,8%.

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