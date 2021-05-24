Papel da escola está para além do pedagógico e dos conteúdos Crédito: Pixabay

De acordo com diferentes dicionários, o termo "essencial" diz respeito ao que constitui o mais básico ou importante. Quando pensamos especificamente em crianças e adolescentes, entre outros aspectos muito ligados à criação dentro das famílias, nada pode ser mais essencial do que a educação.

Isso porque há muito já se sabe que o papel dela e da escola está para além do pedagógico, dos conteúdos e da formação profissional, todas essas questões também de grande relevância. Precisamos lembrar que, a médio e longo prazos, passa também pela educação o enfrentamento a diversos desafios mundiais como o combate à pobreza, o crescimento da economia, a promoção da saúde, a redução da violência, a conscientização sobre o meio ambiente, o aumento da felicidade, o fortalecimento da democracia, a difusão da justiça social, o exercício da cidadania, o acesso a direitos e a compreensão do mundo de forma mais tolerante.

E se olharmos para o curto prazo, os benefícios não são menores. Ter acesso à educação, presencial, remota ou híbrida, conforme as possibilidades de cada momento e cenário, já que vivemos em uma pandemia, ainda agrega ganhos imediatos relacionados à saúde e à integridade física e mental dos alunos à medida em que eles são acompanhados diariamente, estimulados a se movimentarem, interagirem, produzirem intelectualmente e criarem vínculos e propósitos de vida.