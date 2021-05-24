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Mário Broetto

Artigo de Opinião

É diretor geral do Centro Educacional Leonardo da Vinci
Mário Broetto

Acesso à educação – presencial, remota ou híbrida – é essencial

Nosso desejo é que todos os desafios que escolas, alunos, pais e professores têm enfrentado nutram em nós ainda mais amor pelo ensino e aprendizagem
Mário Broetto
É diretor geral do Centro Educacional Leonardo da Vinci

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 14:00

Publicado em 

24 mai 2021 às 14:00
Educação, escola, ensino
Papel da escola está para além do pedagógico e dos conteúdos Crédito: Pixabay
De acordo com diferentes dicionários, o termo "essencial" diz respeito ao que constitui o mais básico ou importante. Quando pensamos especificamente em crianças e adolescentes, entre outros aspectos muito ligados à criação dentro das famílias, nada pode ser mais essencial do que a educação.
Isso porque há muito já se sabe que o papel dela e da escola está para além do pedagógico, dos conteúdos e da formação profissional, todas essas questões também de grande relevância. Precisamos lembrar que, a médio e longo prazos, passa também pela educação o enfrentamento a diversos desafios mundiais como o combate à pobreza, o crescimento da economia, a promoção da saúde, a redução da violência, a conscientização sobre o meio ambiente, o aumento da felicidade, o fortalecimento da democracia, a difusão da justiça social, o exercício da cidadania, o acesso a direitos e a compreensão do mundo de forma mais tolerante.
E se olharmos para o curto prazo, os benefícios não são menores. Ter acesso à educação, presencial, remota ou híbrida, conforme as possibilidades de cada momento e cenário, já que vivemos em uma pandemia, ainda agrega ganhos imediatos relacionados à saúde e à integridade física e mental dos alunos à medida em que eles são acompanhados diariamente, estimulados a se movimentarem, interagirem, produzirem intelectualmente e criarem vínculos e propósitos de vida.
Diante disso, valorizá-la todos os dias, de forma insistente e destemida – ainda que ela precise acontecer a distância por um período, ainda que isso limite toda a sua potencialidade de transformação, ainda que o ficar diante de telas não seja exatamente tão adequado, ainda que o recreio seja sem a descontração dos amigos, ainda que o sinal da internet falhe, ainda que o professor não tenha a desenvoltura de um youtuber –, é papel de cada cidadão que espera e faz dias melhores. Nosso desejo é que todos os desafios que escolas, alunos, pais e professores têm enfrentado nutram em nós ainda mais amor pela educação, porque ela é essencial ao mundo.

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