Brasil precisa ligar o sinal de alerta na educação

Por sua vez, Ricardo Barros e Ricardo Henriques evidenciam que a situação é ruim para todos os estudantes, “mas pior ainda entre os mais vulneráveis”. É urgente a mitigação dos impactos negativos da pandemia na educação. O desastre continua em 2021. Eles estimam uma população total de 35 milhões de estudantes nos ensinos Fundamental e Médio. E apontam para a urgência de reposição de perdas. É preciso “aumentar o acesso e o engajamento dos estudantes, e melhorar a qualidade do ensino remoto, além do retorno seguro ao ensino presencial ou híbrido”. Os dados são alarmantes. Podem comprometer a competitividade e a produtividade do país. Além, é claro, de prejudicar toda uma geração de jovens, exatamente no momento em que o país ainda vive um bônus demográfico. Prenúncio de êxodo futuro.