Descaso histórico com a educação pode causar apagão de mão de obra

Não há outro caminho a se seguir senão pela via da educação. Mas, de uma educação para uma nova economia e uma sociedade da era digital

Soa paradoxal, por que não inusitado, o fato de o país contar hoje com 14,8 milhões de desocupados e, ao mesmo tempo, encontrar dificuldades em preencher novos postos de trabalho que se abrem. Uma realidade já observada e sentida por alguns setores que, com a retomada da economia, são agora demandados a aumentar suas produções. Empresários e especialistas já apontam para a perspectiva de ocorrência de um apagão de mão de obra mais qualificada.