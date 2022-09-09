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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a reabertura do Saldanha da Gama em Vitória

Publicado em
09 set 2022 às 02:30
Rodrigo Antunes, Sthefany Pim ,Amanda Veloso e Luciano Reis
Rodrigo Antunes, Sthefany Pim, Amanda Veloso e Luciano Reis: no salão principal do Bistrô Saldanha Crédito: Cloves Louzada
Ao som de congo, a Casa do Turismo Capixaba abriu as portas nesta quinta-feira (08), onde funcionou o Clube Saldanha da Gama, em Vitória.  O prédio histórico deu início ao seu processo de revitalização com a abertura do espaço gastronômico, que conta com o  Bistrô Saldanha e a Cervejaria Casa 107. 
Fabricio Noronha, Fernando Rocha, Kamilo Tresena e Virgínia Casagrande
Fabricio Noronha, Fernando Rocha, Kamylo Tresena e Virgínia Casagrande: na reabertura do Saldanha Crédito: Cloves Louzada
O equipamento vai abrigar ainda a sede da Secretaria de Turismo,  espaços comerciais, loja de artesanato, memorial da história do Saldanha da Gama, além do salão que será disponibilizado para a realização de eventos, como casamentos, formaturas e aniversários. Confira a galeria de fotos de Cloves Louzada.

Reabertura do Saldanha da Gama

INAUGURAÇÃO

Mari Ferrari e Ivan Aguilar
A anfitriã Lígia Ferrari e o estilista Ivan Aguilar: na inauguração da Ferrari Eventos, em Vitória  Crédito: Cloves Louzada

POSSE

Pink no Vital

Para o maior carnaval fora de época do Sudeste, a Pink Elephant promete transformar a sacada do Vital, no Sambão do Povo, em Vitória, em um verdadeiro club. A Sacada da Pink terá infraestrutura de alvenaria, com área coberta e banheiros para garantir o conforto dos foliões, contando com uma cenografia impecável. Atrações locais, White Party, bons drinks e muita diversão também estão confirmados no espaço. Além dos ingressos, que podem ser adquiridos pelo site Le Billet, a Sacada da Pink oferecerá lounges limitados levando mais conforto e atendimento impecável para o Sambão. O Vital acontece nos dias 16 e 17 de setembro e vai contar com atrações como Claudia Leitte, Durval Lelys, Banda Eva e Harmonia do Samba.

Boutique de perfumes

A arquiteta Vitória Canuto é quem assina o projeto do mais novo empreendimento de Heriberto Barbosa e Bruno Ferrari, a Fragrance Maison, maior boutique de perfumes do Estado, prevista para ser inaugurada no final de setembro, no Shopping Vitória. Inspirada nas boutiques parisienses, a loja contará com materiais atemporais como o mármore, o latão e boiseries, com o toque contemporâneo da iluminação e mobiliários atuais dando ao ambiente um ar clássico, mas luxuoso.

Maratona Vitória

Os corredores que vão participar da Maratona Vitória, que acontece no próximo domingo (11), vão ter um incentivo a mais para completar a prova de 7.5km, 21km e 42km. A organização do evento preparou diversas atrações na chegada dos atletas, na Praça do Papa, na Enseada do Suá. Entre elas, apresentação de DJs, Marcelo Ribeiro e Banda, além de Food Truck de comidas e bebidas.

Outubro Rosa

A Amages, sempre engajada nas ações do Outubro Rosa, irá promover uma palestra para as magistradas com médico ginecologista Paulo Bastituta, no dia 26 de outubro, às 19h, na sede da associação. Os temas abordados sobre a saúde da mulher são: climatério; menopausa e reposição hormonal.

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