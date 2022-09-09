Veja quem prestigiou a reabertura do Saldanha da Gama em Vitória

Para o maior carnaval fora de época do Sudeste, a Pink Elephant promete transformar a sacada do Vital, no Sambão do Povo, em Vitória, em um verdadeiro club. A Sacada da Pink terá infraestrutura de alvenaria, com área coberta e banheiros para garantir o conforto dos foliões, contando com uma cenografia impecável. Atrações locais, White Party, bons drinks e muita diversão também estão confirmados no espaço. Além dos ingressos, que podem ser adquiridos pelo site Le Billet, a Sacada da Pink oferecerá lounges limitados levando mais conforto e atendimento impecável para o Sambão. O Vital acontece nos dias 16 e 17 de setembro e vai contar com atrações como Claudia Leitte, Durval Lelys, Banda Eva e Harmonia do Samba.