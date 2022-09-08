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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Aniversário de Vitória: veja 10 cartões-postais da Capital do ES

Publicado em
08 set 2022 às 02:30
Aniversário de 471 anos de Vitória
Píer de Iemanjá é um dos pontos turísticos de Vitória Crédito: Mosaico Fotogaleria/ Gabriel Lordêllo
Praia de Camburi, Ilha das Caieiras, Basílica de Santo Antônio, Praia do Suá ou Curva da Jurema? Qual é o seu cantinho preferido de Vitória? Apaixonada pela Capital, RR pediu para os fotógrafos Gabriel Lordêllo e Tadeu Bianconi elegerem 10 cartões-postais de Vitória, que completa nesta quinta-feira (08) seus 471 anos. O ensaio fotográfico faz parte da Coleção Espírito Santo, da Mosaico Fotogaleria, Parabéns, Vitória! Confira as imagens. 
Aniversário de 471 anos de Vitória
Aniversário de 471 anos de Vitória Crédito: Mosaico Fotogaleria
Aniversário de 471 anos de Vitória
Aniversário de 471 anos de Vitória Crédito: Mosaico Fotogaleria
Aniversário de 471 anos de Vitória
Aniversário de 471 anos de Vitória Crédito: Mosaico Fotogaleria
Aniversário de 471 anos de Vitória
Aniversário de 471 anos de Vitória Crédito: Mosaico Fotogaleria
Aniversário de 471 anos de Vitória
Aniversário de 471 anos de Vitória Crédito: Mosaico Fotogaleria
Aniversário de 471 anos de Vitória
Aniversário de 471 anos de Vitória Crédito: Mosaico Fotogaleria
Aniversário de 471 anos de Vitória
Aniversário de 471 anos de Vitória Crédito: Mosaico Fotogaleria
Aniversário de 471 anos de Vitória
Aniversário de 471 anos de Vitória Crédito: Mosaico Fotogaleria
Aniversário de 471 anos de Vitória
Aniversário de 471 anos de Vitória Crédito: Mosaico Fotogaleria

Tendência dos 15 anos

As comemorações de 15 anos estão bombando na ilha, com a nova geração buscando festas inovadoras e cheias de estilo. Carolina Saitt e Maria Hortência Receputi acompanham de perto as novas tendências já que A Casa Lounge tem sido o endereço das debuts que buscam um ambiente diferente, com charme e requinte. A estrutura da casa, que tem mezanino no andar de cima, tem sido ponto alto na hora da escolha, com espaço mais reservado para os adultos e pista fervendo para os adolescentes.

Novo conceito de padaria

Marcelo Fontana celebra o sucesso da sua Tanti Affetti Forno e Mercado, na Praia do Canto. Com novo conceito em padaria e confeitaria, a casa vai do clássico pão quentinho à pizzas de fermentação natural, além de contar com buffet de almoço e um minimercado. O espaço já é o queridinho dos amantes de café colonial, que é servido diariamente, pela manhã e à tarde, com mais de 50 itens entre pães, bolos, sanduíches, frios e frutas.

Parabéns pra você!

Querida de RR, Carol Veiga vai celebrar aniversário com almoço "only for girls" regado a feijoada e roda de samba, no sábado (10), no Bendito Bistrô, na Praia do Canto.

Estresse e queda de cabelo

O turbilhão emocional da pandemia, juntamente com estresse, ansiedade, noites mal dormidas e má alimentação atingem diretamente nossos fios. A dermatologista Mirela Bertolini explica que eles provocam o que chamamos de estresse oxidativo, que libera hormônios de crise como o cortisol e ao circular por todo o organismo, “jogam” fatores inflamatórios que vão diretamente para a pele e o cabelo. Especialista em transplante capilar e em desenvolver diferentes protocolos antiqueda, Mirela acaba de trazer tratamentos inéditos para sua nova clínica, como, toxina botulínica capilar, microinfusão de substâncias ativas no couro cabeludo, terapia regenerativa, fotobioestimulação, soroterapia, até o transplante capilar.

Feriado em São Paulo

A consultora de moda e imagem, Ludmila Giacomelli, curte o feriadão em São Paulo, onde aproveita para visitar lojas de grandes grifes como Chanel e Gucci e pesquisar tendências para primavera/verão 2023.

Feriado em Pedra Azul

A dermatologista Karina Mazzini vai dar uma pausa na agenda para curtir o feriadão no frio das montanhas capixabas, em Pedra Azul. A médica retorna às atividades na segunda-feira (12).

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Ensaio fotográfico Festa de Aniversário Vitória (ES)
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