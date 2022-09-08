Aniversário de Vitória: veja 10 cartões-postais da Capital do ES

O turbilhão emocional da pandemia, juntamente com estresse, ansiedade, noites mal dormidas e má alimentação atingem diretamente nossos fios. A dermatologista Mirela Bertolini explica que eles provocam o que chamamos de estresse oxidativo, que libera hormônios de crise como o cortisol e ao circular por todo o organismo, “jogam” fatores inflamatórios que vão diretamente para a pele e o cabelo. Especialista em transplante capilar e em desenvolver diferentes protocolos antiqueda, Mirela acaba de trazer tratamentos inéditos para sua nova clínica, como, toxina botulínica capilar, microinfusão de substâncias ativas no couro cabeludo, terapia regenerativa, fotobioestimulação, soroterapia, até o transplante capilar.