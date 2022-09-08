Aniversário de Vitória: veja 10 cartões-postais da Capital do ES

As comemorações de 15 anos estão bombando na ilha, com a nova geração buscando festas inovadoras e cheias de estilo. Carolina Saitt e Maria Hortência Receputi acompanham de perto as novas tendências já que A Casa Lounge tem sido o endereço das debuts que buscam um ambiente diferente, com charme e requinte. A estrutura da casa, que tem mezanino no andar de cima, tem sido ponto alto na hora da escolha, com espaço mais reservado para os adultos e pista fervendo para os adolescentes.