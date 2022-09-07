Artista do ES exporta obras para capixabas que moram no exterior

Rogerio Almeida comemora a participação da sua startup capixaba Timelinefy, conhecida pelo seu ineditismo na criação de linhas do tempo interativas, e que agora está presente no Museu do Ipiranga, considerado um dos maiores monumentos históricos do país. O local abre as portas após nove anos em reforma e a data não poderia ser mais especial: o Bicentenário da República, nesta quinta, 7 de Setembro. “O que nos enche de satisfação é participar desse processo com a nossa plataforma que se utiliza de linhas do tempo alimentadas com vídeos, áudios, imagens e arquivos que possibilitam explorar os fatos que marcaram a Independência do Brasil e a construção do Museu, assim como os trabalhos das obras de restauro. Colaborar com a cultura e a educação é o que nos move”, disse Almeida, CEO da empresa. E sabe o que é mais legal? A linha do tempo continuará a ser atualizada periodicamente, disponibilizando sempre novas informações.