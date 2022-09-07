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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Artista do ES exporta obras para capixabas que moram no exterior

Publicado em
07 set 2022 às 02:30
Artista Wagner Veiga
Artista Wagner Veiga Crédito: Divulgação

Made in ES

O ateliê de Wagner Veiga nos últimos anos tem recebido um tipo específico de encomenda de obra de arte. Capixabas que moram fora do estado e fora do país, por saudade de Vitória e de várias regiões do ES, estão pedindo obras com imagens dos nossos cartões-postais.  Praias, igrejas, montanhas, patrimônio histórico e arquitetônico fazem parte das obras mais pedidas. “Fico feliz por estar sendo útil ao preencher essa saudade e também divulgar nossas belezas capixabas pelo mundo afora.”

ANIVERSÁRIO 

Breno Denicoli, Rodrigo Balla e a aniversariante Elani Passos
Breno Denicoli, Rodrigo Balla e a aniversariante Elani Passos: celebrando 48 anos!  Crédito: Alex S A

EM GOIÂNIA

Itagildo Marques, Marquinhos Áudio Mix, Nelinho Miranda e Neto Tapajos
Itagildo Marques, Marquinhos Áudio Mix, Nelinho Miranda e Neto Tapajos:  na festa de aniversário do "Embaixador", Gusttavo Lima, em Goiânia Crédito: Divulgação

CONGRESSO

Save the Date!

Ildo Steffen convida para uma feijoada completa, ainda com comidinhas de boteco e bebidas liberadas. Vai ser no dia 30 de outubro, no Steffen Centro de Eventos, e o pagodeiro Sué e o grupo Samba Junior vão cantar e encantar a clientela.

Tecnologia alemã

Um método de automação inovador e inédito será apresentado na quinta-feira (15), pelos sócios André Mendes e Flávio Barboza, da MB7 Construtora, durante um café da manhã, na Casa 1789, que eles irão oferecer para empresários da construção civil. A novidade faz parte do lançamento do Vanguard Future Living Place, novo empreendimento residencial em Jardim Camburi. Os sócios já adiantaram que se trata de uma tecnologia construtiva alemã, líder mundial em fachadas, que vai permitir, por exemplo, uma eficiência energética com redução de até 50% do valor da conta de energia dos apartamentos.

Tratamento de dor

Poderoso no tratamento das dores crônicas musculares e neuropáticas, o botox é um grande aliado dos médicos ortopedistas. E para aprimorar mais os conhecimentos, o ortopedista Nilo Neto viaja a São Paulo para participar do curso de Uso da Toxina Botulínica para Tratamento da Dor, que será realizado entre os dias 08 e 09 de setembro.

Ondas do Sul

O surfista capixaba Eric Grattz compete no Campeonato Circuito Brasileiro Amador de Surf, na categoria Sub 14, entre os dias 22 e 26 de setembro na praia Atlântida, em Xangri-lá, no Rio Grande do Sul.

Festival de chope

Capitaneada pelos empresários Augusto Sato e Bruno Medeiros, A MeuChope – startup de cerveja artesanal capixaba – realiza o seu primeiro festival de música e chope no Espírito Santo. O evento será no Boulevard Shopping Vila Velha, em Vila Velha, entre até o dia  11 de setembro, de 17h à 0 hora, com entrada gratuita. A MeuChope tem movimentado o mercado cervejeiro capixaba com o trabalho de democratização do consumo das cervejas artesanais capixabas por meio do seu sistema de autosserviço. 

No Museu do Ipiranga

Rogerio Almeida comemora a participação da sua startup capixaba Timelinefy, conhecida pelo seu ineditismo na criação de linhas do tempo interativas, e que agora está presente no Museu do Ipiranga, considerado um dos maiores monumentos históricos do país. O local abre as portas após nove anos em reforma e a data não poderia ser mais especial: o Bicentenário da República, nesta quinta, 7 de Setembro. “O que nos enche de satisfação é participar desse processo com a nossa plataforma que se utiliza de linhas do tempo alimentadas com vídeos, áudios, imagens e arquivos que possibilitam explorar os fatos que marcaram a Independência do Brasil e a construção do Museu, assim como os trabalhos das obras de restauro. Colaborar com a cultura e a educação é o que nos move”, disse Almeida, CEO da empresa. E sabe o que é mais legal? A linha do tempo continuará a ser atualizada periodicamente, disponibilizando sempre novas informações.

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