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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Escritora do ES integra time de grande agência literária do Brasil

Publicado em
05 mar 2023 às 02:30
Aurelice Aguiar e Alessandra Ruriz
Aurê Aguiar e Alessandra Ruriz: encontro em São Paulo Crédito: Divulgação
A jornalista Aurê Aguiar está em São Paulo cuidando de assuntos relacionados à sua carreira de escritora. A partir de agora, ela é oficialmente agenciada pela Authoria, uma das maiores agências literárias do Brasil. A Authoria, fundada pela agente literária Alessandra Ruiz, uma referência no mercado editorial, cuida da carreira de autores best-sellers como Thalita Rebouças, Bruna Vieira, André Vianco, Rossandro Klinjey e Murilo Gun.

ARTE 

Léo Bahia recebendo Airton Ribeiro, de Tiradentes/MG e o artista Rosindo Torres
O galerista Léo Bahia recebeu Airton Ribeiro, de Tiradentes (MG) e o capixaba artista Rosindo Torres, em seu espaço, no Centro de Vitória Crédito: Divulgação

Bodas de Prata

Sandra Demoner está feliz da vida comemorando 25 anos da sua Arte Assinada. A empresária se reencontrou no segmento da decoração de ambientes, com móveis para casas e empresas, e se consolidou no mercado capixaba. “Eu comecei despretensiosamente, mas logo me apaixonei pelo empreendedorismo e pela decoração. Tanto que nunca mais me afastei desse universo”, revelou Sandra. E para celebrar, Sandra recebe convidados para um coquetel, no dia 09, no Sheraton, onde vai brindar o sucesso do atelier. O evento vai contar com um palestrante especial, o arquiteto Nildo José, que tem se consagrado na arquitetura brasileira.

Girl Power

Ana Paula França é a nova diretora executiva do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-ES). A CEO do Acelera Mulher avalia a importância da presença das mulheres numa entidade como o IBEF-ES. “A representatividade feminina é algo que sempre existiu no IBEF-ES. Agora, mais do que nunca, temos várias lideranças femininas, apesar do mercado financeiro ainda ser essencialmente masculino. Acredito fortemente que homens e mulheres são complementares e que juntos entregamos mais. Assumo esse papel com a certeza de que farei o melhor trabalho, trazendo aspectos e competências complementares para aumentarmos ainda mais o poder de influência do instituto”, avalia.

GASTRONOMIA

Highway

“Estamos vivos e é só. Só obedecemos a lei da infinita highway”. A highway de Humberto Gessinger é a música e, aos 59 anos de idade e 37 de carreira, o roqueiro gaúcho percorrerá mais um trecho dessa bem-sucedida trajetória no dia 25 de março, no Steffen Centro de Eventos. A noite da turnê “Não Vejo a Hora” vai contar com os maiores sucessos do eterno Engenheiros do Hawaii, além de open bar e open food.

Fábrica de chefs

O “Fábrica de Chefs” se aproxima: o maior evento gastronômico já visto em Vitória que irá reunir chefs renomados de todos ao país, organizado por Hugo Grassi, acontece dia 13 de março, no Hotel Senac Ilha do Boi. E, claro que o capixaba não deixaria de fora o também capixaba Juarez Campos. Os dois estarão presentes em uma mesa redonda que acontece pela manhã com a aula show: Bacalhau Capixaba: Budião Salgado confitado em azeite de bacalhau servido sobre banana da terra grelhada. “O evento será bem dinâmico, com muito conhecimento e trocas de experiências entre todos os participantes”, diz Grassi.

Direito previdenciário

José Antonio Neffa Junior, presidente da OAB de Vila Velha, convida para o curso “Recursos nos Tribunais Superiores”, ministrado pela especialista em Processo Previdenciário e assessora da Ministra Regina Helena Costa, Maria Fernanda Wirth. O evento acontece no auditório da instituição, na Prainha, em parceria com Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, no próximo dia 10.

MÊS DA MULHER

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