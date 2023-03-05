Escritora do ES integra time de grande agência literária do Brasil

Sandra Demoner está feliz da vida comemorando 25 anos da sua Arte Assinada. A empresária se reencontrou no segmento da decoração de ambientes, com móveis para casas e empresas, e se consolidou no mercado capixaba. “Eu comecei despretensiosamente, mas logo me apaixonei pelo empreendedorismo e pela decoração. Tanto que nunca mais me afastei desse universo”, revelou Sandra. E para celebrar, Sandra recebe convidados para um coquetel, no dia 09, no Sheraton, onde vai brindar o sucesso do atelier. O evento vai contar com um palestrante especial, o arquiteto Nildo José, que tem se consagrado na arquitetura brasileira.