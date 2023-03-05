Escritora do ES integra time de grande agência literária do Brasil

Ana Paula França é a nova diretora executiva do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-ES). A CEO do Acelera Mulher avalia a importância da presença das mulheres numa entidade como o IBEF-ES. “A representatividade feminina é algo que sempre existiu no IBEF-ES. Agora, mais do que nunca, temos várias lideranças femininas, apesar do mercado financeiro ainda ser essencialmente masculino. Acredito fortemente que homens e mulheres são complementares e que juntos entregamos mais. Assumo esse papel com a certeza de que farei o melhor trabalho, trazendo aspectos e competências complementares para aumentarmos ainda mais o poder de influência do instituto”, avalia.