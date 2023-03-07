Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Fim de tarde com pagode agita o Iate Clube do ES; veja fotos

Publicado em
07 mar 2023 às 02:30
Roberto Salomon e Júlia Chieppe, Fabiano Pereira e Karina Machado
Roberto Salomon e Júlia Chieppe, Fabiano Pereira, Karina Machado e Maria Machado: no Pagodices 2023 Crédito: Camilla Baptistin

Pagode no Iate

O Clube mais charmoso de Vitória foi palco de muita animação e clima de festa no último sábado (04) O Pagodices agitou o Iate Clube do Espírito Santo (ICES). Voltado para os associados e seus convidados, o evento contou com DJ e o grupo Cava Roxa Samba Livre, fazendo todo mundo sambar. Veja as fotos de Camilla Baptistin.

ANIVERSÁRIO 

Lu Soares
Lu Soares comemorou idade nova neste sábado (04), na Pedra Azul Crédito: Cloves Louzada

Benício chegou!

Na quase madrugada da última sexta (02) nasceu o segundo filho do prefeito de Viana, Wanderson Bueno, e de sua esposa, Roberta. "Ele veio com muita saúde, graças a Deus. Trabalhei até a hora de vir acompanhar minha esposa neste momento tão especial para nós! A última quinta-feira marcou o início de mais uma experiência fantástica! Muitas mamadeiras em meio aos cuidados com a cidade", brincou. Benício nasceu de cesária às 23h49 desta quinta, pesando 3.690 kg e medindo 49 cm. Casados desde 2016, eles também são pais de Betina, de 2 anos.

Comeback Dinner

O RP Kaiky Plaste vai comemorar a recuperação de sua saúde em jantar para 70 amigos, nesta terça-feira (07), no Tero Gastronomia, na Praia do Canto. 

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Zunara Forattini, Yedda Tavares, Marcela Pagani, Moema Calhau, Dapaz Romano, Glaucia Baião e Liana Vargas
Zunara Forattini, Yedda Tavares, Marcela Pagani, a aniversariante Moema Calhau, Dapaz Romano, Glaucia Baião e Liana Vargas: noite de festa no novo ateliê de Moema, no Centro de Vila Velha Crédito: Divulgação

Dia da Mulher

Nesta próxima quarta-feira (08), Dia da Mulher, será inaugurada a nova lojinha “Cabide do Bem”, do Asilo dps Idosos de Vitória. A renda arrecadada com a venda das peças ajuda a custear as despesas da instituição, que acolhe 77 pessoas idosas desamparadas.

Som para elas

Marcelo Ribeiro e a mais nova revelação dos palcos capixabas, Renata Portella, sobem ao palco do Restaurante Don Aguilar,  na Praia da Costa Vila Velha, nesta quarta-feira (08), Dia Internacional da Mulher. 

Café com Ellas

Nesta terça-feira (07), no Make a Coffe, na Findes,  Elayne Borel comanda um Café com Ellas, em homenagem ao Mês da Mulher. As convidadas são Carol Lobato, Mylla Rodrigues, Joana Barbosa, Andressa Hirle e Martha Campos. 

Café pra elas

No dia 8 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o médico especialista em dor, André Felix, vai oferecer um café da manhã superespecial para todas as suas pacientes e vai  homenagear todas as médicas, nutricionistas, fisioterapeutas e colaboradoras de sua equipe. 

NO RIO

Aniversário

Um grande coro, formado por alunos do Infantil IV ao 5º ano do Ensino Fundamental do Centro Educacional Leonardo da Vinci, se apresenta nesta terça-feira (07), na Praça da Convivência da escola, para celebrar os 34 anos de funcionamento da instituição. Em dois momentos do dia, serão cantadas as músicas Viva a Terra, composta pelo coordenador de Música da escola, Pedro de Alcântara, e uma versão bilíngue, também de autoria dele, da música Count On Me. Além disso, os lanches do dia em todos os segmentos serão festivos, com direito a pipoca e picolé.

Treinamento

Arthur Gasperazzo estará nessa semana em Belo Horizonte para participar de um treinamento exclusivo para o time de speakers Allergan Brasil em anatomia aplicada a procedimentos injetáveis da Alergan. O evento acontece no ITC da capital mineira.

Exposição

Lélio Cimini realiza entre os dias 09 e 13 de março, no Empório das Artes, no Praia Shopping, em Vitória, a exposição de 200 peças entre esculturas, mobiliário, pratarias, porcelanas e pinturas de artistas consagrados datadas do século XIX até a década de 1970. Entre os destaques está a obra de Levino Fanzeres, da década de 1930, a pintura intitulada Crepúsculo

QUERIDOS DE RR

Catarina e Julio Riva
Catarina e Julio Riva: em noite de festa na Pedra Azul Crédito: Cloves Louzada

Veja Também

Maquiador do ES produz miss e influencers na Paris Fashion Week 2023

Aos 81 anos, Ney Matogrosso esbanja energia em show em Vitória

Escritora do ES integra time de grande agência literária do Brasil

A Gazeta integra o

Saiba mais
celebridades Famosos Festa de Aniversário
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança