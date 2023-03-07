Fim de tarde com pagode agita o Iate Clube do ES; veja fotos

Um grande coro, formado por alunos do Infantil IV ao 5º ano do Ensino Fundamental do Centro Educacional Leonardo da Vinci, se apresenta nesta terça-feira (07), na Praça da Convivência da escola, para celebrar os 34 anos de funcionamento da instituição. Em dois momentos do dia, serão cantadas as músicas Viva a Terra, composta pelo coordenador de Música da escola, Pedro de Alcântara, e uma versão bilíngue, também de autoria dele, da música Count On Me. Além disso, os lanches do dia em todos os segmentos serão festivos, com direito a pipoca e picolé.