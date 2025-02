Renata Rasseli celebra 15 anos de colunismo na Rede Gazeta

Perto de completar 27 anos de Rede Gazeta, eu, a jornalista Renata Rasseli , completei 15 anos de colunismo e ganhei festa e homenagem surpresa na sede da empresa, nesta quarta-feira (19). O encontro reuniu a diretoria, as equipes de Entretenimento e Marketing e a minha família para uma tarde de parabéns pra você. Durante o encontro, a equipe de Marketing me surpreendeu a colunista com um vídeo sobre momentos da minha trajetória com depoimentos de família, colegas de trabalho e amigos. "Estou muito feliz e emocionada com a homenagem e a surpresa. Me senti no Arquivo Confidencial da Globo (rsrs)". Veja o vídeo e as fotos da festa.