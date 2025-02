Vitória ganha nova galeria de arte contemporânea na Enseada do Suá

Tatiana Coutinho, o artista Luiz Martins e a curadora Lorraine Mendes: na abertura da Particular, na Enseada do Suá. Crédito: Cacá Lima

A Particular, galeria de arte contemporânea em plataforma digital e itinerante, acaba de ganhar um espaço físico, em Vitória. A anfitriã Tatiana Coutinho recebeu amigos e apreciadores de arte nesta terça-feira (18), , no The Gallery Mall, Enseada do Suá. O artista Luiz Martins, natural de Machacalis, região do Vale do Jequitinhonha, interior de MG, radicado em São Paulo desde seus 17 anos, abriu a programação de exposições da galeria com "Divera". Pela primeira vez em Vitória, o artista acaba de chegar de duas exposições internacionais em Bruxelas e Paris. A curadoria é de Lorraine Mendes. Veja as fotos de Cacá Lima.

EM SÃO PAULO

Uma comitiva liderada pelo presidente da Findes, Paulo Baraona, participou da primeira edição da Marmomac Brazil, que acontece entre os dias 18 e 20 de fevereiro, no Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi, em São Paulo. Considerada uma das mais importantes feiras do mundo no segmento de pedras naturais, a Federação marca presença levando a sua expertise em inovação e tecnologia para o setor industrial. O país é o quarto maior produtor e o quinto maior exportador mundial de rochas naturais. O Espírito Santo é responsável por 80% das exportações brasileiras de mármore e granito, o que correspondeu a quase US$ 1 bilhão em 2024. Na foto: o presidente do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcário do Espírito Santo (Sindirochas), Ed Martins, o presidente da Findes, Paulo Baraona, e o presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas (Centrorochas) e conselheiro vice-presidente da Findes, Tales Machado . Crédito: Siumara Gonçalves/Findes

EM GUARAPARI

Em Sampa A dermatologista Karina Mazzini está em São Paulo para participar do evento "Trends 2025 & News In Dermatology", nesta quinta-feira (20) e sexta-feira (21). O encontro reúne especialistas de todo o país para discutir as principais novidades e tecnologias voltadas para a saúde da pele. Além de acompanhar as palestras como ouvinte, Karina, ao lado de outras médicas, vai palestrar sobre as melhores tecnologias para investir.

Resistência As empresárias Flávia Zon e Catiane Almeida, à frente do Soulfit Studio Boutique, são as responsáveis pelo treinamento físico personalizado e fortalecimento muscular do parceiro e ultramaratonista Edinho Borges. Ele será um dos atletas que representará o Espírito Santo na Ultramaratona de Indaiatuba (SP) no dia 22 de fevereiro. A competição é uma prova pedestre de longa duração, com percursos de 6, 12 e 24 horas, além da prova de 100 km, realizada em asfalto e cercada de muito verde. A prova possui o selo Bronze da Federação de Atletismo e vale índice para a Seleção Brasileira de Ultramaratona.

Frota sustentável O Grupo Lamoia, responsável pelas marcas Luigi, Paletitas, Icream e Açaí Natuzon, está incorporando carros elétricos à sua frota comercial. A iniciativa visa reduzir a emissão de poluentes, reforçando o compromisso da empresa com a preservação ambiental e a inovação. O CEO Wanderson Lamoia informa que a ampliação da frota elétrica faz parte da estratégia do grupo para tornar suas operações mais eficientes e sustentáveis.

Carnaval Guarapari já se prepara para entrar no clima do Carnaval com um dos eventos mais aguardados da temporada, o Esquenta Guarapa, que acontece esta semana, de 20 a 23 de fevereiro, na Orla do Canal, reunindo gastronomia de boteco, cervejas artesanais e uma programação musical diversa. As chefs Soraia Marracini, do restaurante Casa Marracini, e Mariana Miranda, do Buffet Chef, estão entre os expositores confirmados. A realização é do Instituto Panela de Barro.