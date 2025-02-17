Júlia Bastos celebra aniversário no ateliê de Carol Neves em Vitória

A Caminhada da Associação de Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes) já se consolidou como um evento tradicional no calendário capixaba. Para 2025, a mobilização já tem data marcada: será no dia 6 de abril, reunindo familiares, amigos e apoiadores da causa para formar uma grande faixa azul na orla de Camburi, em Vitória. A cada edição, a caminhada levanta um tema relevante, e neste ano a bandeira será “Empatia hoje e sempre”. A presidente da Amaes, Pollyana Paraguassú, reforça a importância de expandir esse olhar para diferentes realidades e contextos: “Queremos ampliar a empatia para outros ciclos, outras bolhas. A empatia é essencial para promover a inclusão em todos os espaços.” Com a expectativa de reunir mais de 5 mil pessoas, o evento tem como objetivo fortalecer a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), e promover a inclusão social. A Amaes é uma instituição sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública municipal e estadual, que conta com seis unidades distribuídas em Vitória, Vila Velha, Serra, Viana, Cariacica e Aracruz, onde oferece suporte a mais de 1.500 famílias com atendimento psicológico, médico e acolhimento.