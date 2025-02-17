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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Júlia Bastos celebra aniversário no ateliê de Carol Neves em Vitória

Publicado em
17 fev 2025 às 03:00
Carol Hemerly, Julia Bastos, Carolina Neves, Kris Junqueira e Mariana Clark
Carol Hemerly, a aniversariante Julia Bastos, Carolina Neves, Kris Junqueira e Mariana Clark: tarde de parabéns pra você! Crédito: Divulgação

Viva, Júlia!

Querida de RR, Júlia Bastos celebrou aniversário no ateliê de Carolina Neves,  reunindo a equipe da joalheria, clientes e amigas, na quarta-feira (12). Carol, recém-chegada de Nova York, também marcou presença na comemoração. Nessa última viagem à cidade, a designer capixaba particiou da feira internacional NY NOW, um importante reconhecimento de seu trabalho que ao longo dos anos tem se destacado pela transparência e autenticidade nas criações autorais, além da qualidade reconhecida mundialmente. A equipe já se prepara para participar novamente da NY NOW, na edição de verão, que acontecerá em setembro.  Veja as fotos!

FESTA

Juliana Magnago e Lidson Fausto
Juliana Magnago e Lidson Fausto: em sunset party em Vitória Crédito: Cacá Lima

Conselheiro

 O consultor de estratégia de Recursos Humanos, José Alexandre Santos, assumirá a presidência do Conselho da ABRH-ES em cerimônia na noite de 19 de fevereiro, em Vitória. Com mais de 30 anos de experiência, ele liderará um grupo de 30 conselheiros na missão de consolidar a associação como referência estadual em gestão de pessoas.

Expo Revestir

A ATTRI Decor está confirmada na Expo Revestir 2025. As empresárias Jamile Pena e Natália Aliani já deram um spoiler das peças que levarão para a feira. “Vamos levar quadros de quartzito Mont Blanc, feitos exclusivamente para o evento”, afirma Natália. A Expo é a maior da América Latina no segmento de acabamentos para a construção civil, e acontece em São Paulo entre os dias 10 e 14 de março.

Carnaval de Vitória

Os maiores hits do cantor Thiago Soares ganham palco no Camarote Na Vibes durante o Carnaval de Vitória 2025, no Sambão do Povo, na sexta-feira, 21 de fevereiro. O cantor, que já emplacou sucessos como “Fotos Antigas” (com Thiaguinho), “Não Quero Despedida” (com Mumuzinho) e “12 Horas” (com Dilsinho), promete animar a festa com um repertório cheio de músicas que marcaram sua trajetória, tanto como compositor quanto artista. O público também poderá curtir sucessos solo, como “Nudes” e “Pior Samba”. O artista é ex-integrante dos grupos Bom Gosto e Clareou e um dos principais compositores da nova geração do pagode.

SUNSET PARTY

Fabio Vello e Teresa Furlin
Fabio Vello e Teresa Furlin: festa badalada em Vix Crédito: Cacá Lima

Caminhada da Amaes

A Caminhada da Associação de Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes) já se consolidou como um evento tradicional no calendário capixaba. Para 2025, a mobilização já tem data marcada: será no dia 6 de abril, reunindo familiares, amigos e apoiadores da causa para formar uma grande faixa azul na orla de Camburi, em Vitória. A cada edição, a caminhada levanta um tema relevante, e neste ano a bandeira será “Empatia hoje e sempre”. A presidente da Amaes, Pollyana Paraguassú, reforça a importância de expandir esse olhar para diferentes realidades e contextos: “Queremos ampliar a empatia para outros ciclos, outras bolhas. A empatia é essencial para promover a inclusão em todos os espaços.” Com a expectativa de reunir mais de 5 mil pessoas, o evento tem como objetivo fortalecer a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), e promover a inclusão social. A Amaes é uma instituição sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública municipal e estadual, que conta com seis unidades distribuídas em Vitória, Vila Velha, Serra, Viana, Cariacica e Aracruz, onde oferece suporte a mais de 1.500 famílias com atendimento psicológico, médico e acolhimento.

BAILE SECRETO

Luciana Almeida e Maria Sanz
Luciana Almeida e Maria Sanz: nos preparativos finais para a folia de quarta-feira (19), na Casa Lounge Crédito: Divulgação

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