Veja quem prestigiou a noite beneficente Arte e Educação do Instituto Ponte

Bartira Almeida, presidente do Instituto Ponte, do Instituto Ponte (IP), e Sandra Matias e Lara Brotas, da Matias Brotas Arte Contemporânea, movimentaram o Soeta Restaurante, nesta quarta-feira (12), com o evento beneficente Arte Educação 2025. O evento uniu u jantar mediterrâneo e a apresentação exclusiva de novas obras do artista Heberth Sobral, que resgatam a rica estética dos azulejos portugueses. Parte da renda arrecadada será destinada ao Instituto Ponte, cuja missão é proporcionar ascensão social a uma geração por meio da educação de qualidade para jovens em situação de vulnerabilidade social. Em seus dez anos de atuação, o Instituto ampliou em 19 vezes o número de alunos atendidos, impactando atualmente 365 estudantes de 13 estados do Brasil, com aprovações significativas em instituições de ensino superior, como Engenharia no ITA, Medicina na Unicamp, Direito na USP e Engenharias no Insper e Inteli, entre outras. A ONG também foi reconhecida em seis ocasiões como uma das 100 melhores do Brasil. Veja as fotos de Cacá Lima.