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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou a noite beneficente Arte e Educação do Instituto Ponte

Publicado em
14 fev 2025 às 03:00
Bartira Almeida, Heberth Sobral, Sandra Matias e Lara Brotas
Bartira Almeida, Heberth Sobral, Sandra Matias e Lara Brotas Crédito: Cacá Lima

Arte e Educação 2025

Bartira Almeida, presidente do Instituto Ponte, do Instituto Ponte (IP), e Sandra Matias e Lara Brotas, da  Matias Brotas Arte Contemporânea,  movimentaram o Soeta Restaurante, nesta quarta-feira (12), com o evento beneficente Arte Educação 2025. O evento uniu u jantar mediterrâneo e a apresentação exclusiva de novas obras do artista Heberth Sobral, que resgatam a rica estética dos azulejos portugueses. Parte da renda arrecadada será destinada ao Instituto Ponte, cuja missão é proporcionar ascensão social a uma geração por meio da educação de qualidade para jovens em situação de vulnerabilidade social. Em seus dez anos de atuação, o Instituto ampliou em 19 vezes o número de alunos atendidos, impactando atualmente 365 estudantes de 13 estados do Brasil, com aprovações significativas em instituições de ensino superior, como Engenharia no ITA, Medicina na Unicamp, Direito na USP e Engenharias no Insper e Inteli, entre outras. A ONG também foi reconhecida em seis ocasiões como uma das 100 melhores do Brasil. Veja as fotos de Cacá Lima.

CASAMENTO 

Breno Castro Lopes e Larissa Grobério Lopes Perim
Breno Castro Lopes e Larissa Grobério Lopes Perim: sim-sim na Catedral Metropolitana de Vitória Crédito: Divulgação

Agenda internacional

 Em 2025, a oftalmologista Liliana Nóbrega terá um ano repleto de compromissos nacionais e internacionais. Em maio, participará do Congresso de Catarata Refrativa da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa (BRASCRS), em São Paulo. Em julho, ministrará uma aula no Congresso de Olho Seco na Calábria, Itália. No mês seguinte, promoverá um evento exclusivo em sua clínica, com um convidado oftalmologista para debater inovações com médicos capixabas. Em setembro, será palestrante no Congresso da European Society of Cataract & Refractive Surgeons (ESCRS), na Dinamarca, consolidando-se como uma vanguardista na oftalmologia mundial.

Na Guaibura

Romero Valença, da Invite Incorporadora, recebe um grupo de investidores para um café da manhã na Praia de Guaibura, em Nova Guarapari, neste sábado, dia 15. O encontro acontece no estande de vendas do Manami, empreendimento em construção que privilegia o contato com o mar e com a natureza, e fica ao lado da Praia da Peracanga. A proposta é apresentar detalhes do projeto e da obra, permitindo que o grupo acompanhe de perto cada etapa.

MODA E MAKE UP

Ricardo Silveira e Fernanda Caliari
Ricardo Silveira e Fernanda Caliari: em tarde moda e automaquiagem na La Bassetti Crédito: Arquivo pessoal

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