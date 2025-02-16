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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Claudia Mattos comemora aniversário com festa em Vitória

Publicado em
16 fev 2025 às 03:00
Claudia Mattos
Claudia Mattos celebrou a vida ao lado da família e amigos no Tetto, em Vitória Crédito: Cacá Lima

Viva, Claudia!

Numa noite de dress code branco e prata, a cirurgiã-dentista Claudia Mattos celebrou aniversário ao lado da família e amigos, no Tetto Restaurante, em Vitória. O DJ Ricco Garcia comandou as picapes da festa pós-réveillon. Veja as fotos de Cacá Lima

JANTAR 

Geisha Silly, Brunella Bumachar e Letícia Malheiros
Geisha Silly, Brunella Bumachar e Letícia Malheiros: na noite em prol do Instituto Ponte, no Soeta Crédito: Cacá Lima

Jurado do Carnaval de Vitória

O professor Josué Vasconcelos, do curso de Design de Moda da FAESA,  usará de toda a sua experiência profissional para contribuir com a folia capixaba. Ele foi convidado para integrar o corpo de jurados do Carnaval de Vitória e, no sábado (22), terá a missão de avaliar as fantasias das escolas de samba do grupo especial. Serão analisadas qualidade das peças, a uniformidade e a harmonia com o enredo de cada agremiação, entre outros fatores que ajudam a criar um grande espetáculo na avenida.

Imersão católica

Nos dias 8 e 9 de março, o educador e diretor-geral da Escola Monte Alvo Juliano Campana recebe uma das maiores referências do Catolicismo, Victor Sales Pinheiro. Na ocasião, o professor ministrará 12h do curso presencial ‘Imersão Católica na Bíblia’ para católicos comprometidos com a Palavra de Deus e todos que buscam um entendimento mais profundo do significado da Bíblia na vida cristã. O evento acontecerá no Centro Católico de Estudos (CECATES), das 8h30 às 17h30, na Praia do Suá, em Vitória. Inscrições estão disponíveis através do instagram da Escola Monte Alvo (@escolamontealvo).

NOITE BENEFICENTE

Claudia Santos e sua filha Julia
  Julia e Claudia Santos: filha e mãe na noite do Instituto Ponte Crédito: Cacá Lima

Transplante

A equipe de médicos hematologistas da Afecc-Hospital Santa Rita, em Vitória, celebra uma conquista. Nesta semana, os profissionais atingiram a marca de 800 transplantes de medula óssea realizados. O feito é inédito no Espírito Santo, já que o hospital foi o pioneiro - iniciou em 2008 - na realização dessa modalidade de transplante. É importante ressaltar que o Santa Rita é a única instituição credenciada pelo Ministério da Saúde para realizar, via SUS, os três tipos de transplantes de medula óssea existentes - hoje, considera-se até uma quarta opção, que é quando a medula do doador não é 100% compatível e não há outras alternativas de tratamento. “Salvar vidas sempre será nosso objetivo maior. Nos empenhamos para oferecer um serviço de qualidade, um atendimento personalizado e acolhedor”, enfatiza Marcelo Aduan, coordenador do Serviço de Onco-Hematologia e Transplante de Medula Óssea do Hospital. E ele ainda brinca: “Não é todo dia que se completam 800 transplantes. Logo esqueceremos esta marca, porque virão 900, 1.000. O importante é que chegamos até aqui e quantas pessoas conseguimos verdadeiramente ajudar.”

QUERIDAS DE RR

Carol Avanza e Natália Aliani
Carol Avanza e Natália Aliani: no evento Arte e Educação do Instituto Ponte, em Vitória Crédito: Cacá Lima

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