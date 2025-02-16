Claudia Mattos comemora aniversário com festa em Vitória

A equipe de médicos hematologistas da Afecc-Hospital Santa Rita, em Vitória, celebra uma conquista. Nesta semana, os profissionais atingiram a marca de 800 transplantes de medula óssea realizados. O feito é inédito no Espírito Santo, já que o hospital foi o pioneiro - iniciou em 2008 - na realização dessa modalidade de transplante. É importante ressaltar que o Santa Rita é a única instituição credenciada pelo Ministério da Saúde para realizar, via SUS, os três tipos de transplantes de medula óssea existentes - hoje, considera-se até uma quarta opção, que é quando a medula do doador não é 100% compatível e não há outras alternativas de tratamento. “Salvar vidas sempre será nosso objetivo maior. Nos empenhamos para oferecer um serviço de qualidade, um atendimento personalizado e acolhedor”, enfatiza Marcelo Aduan, coordenador do Serviço de Onco-Hematologia e Transplante de Medula Óssea do Hospital. E ele ainda brinca: “Não é todo dia que se completam 800 transplantes. Logo esqueceremos esta marca, porque virão 900, 1.000. O importante é que chegamos até aqui e quantas pessoas conseguimos verdadeiramente ajudar.”