Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
"Conexões Femininas" debate menopausa e desafios da mulher moderna

15 fev 2025 às 03:00
Camila Pitanga Salim, Marianne Assbu e Alda Libardi
Camila Pitanga Salim, Marianne Assbu e Alda Libardi: em noite de conexões femininas em Vitória Crédito: Divulgação

Diante de tantos dilemas do cotidiano feminino, a RP Marianne Assbu, a ginecologista Alda Libardi e a empreendedora Larissa Baiocco criaram o projeto Conexões Femininas. A estreia foi nesta terça-feira (11), na Consuelo House, em Vitória. A convidada foi a endocrinologista Camila Pitanga Salim, que falou sobre faltas e excessos dos hormônios durante a menopausa.  Os encontros serão mensais com  temas relacionados ao bem estar e à qualidade de vida da mulher, aliados a música e boa gastronomia. A DJ Larissa Tan animou a pista e Bruna Medeiros floriu a noite. Veja as fotos!

Thanandra Torres e o marido Thiago Lacourt, ao lado dos filhos Sara, José, Levi e Anna
Thanandra Torres e o marido Thiago Lacourt, ao lado dos filhos Sara, José, Levi e Anna: celebrando os aniversários de José (8 anos) e do irmão Levi (6 anos), na Chácara Flora  Crédito: Thaissa Vieira

IA na advocacia

A OAB subseção da Serra recebe o advogado especialista em Direito Digital, Felipe Lima, para um workshop sobre os impactos e aplicações da inteligência artificial na advocacia. O encontro será no próximo dia 20, às 18h, e abordará como a tecnologia está transformando a prática jurídica, os desafios regulatórios e as oportunidades para profissionais do setor. A iniciativa visa capacitar advogados e estudantes para o uso estratégico dessas ferramentas no dia a dia forense.

OAB Vila Velha

Larissa Jabôr tomou posse como a primeira mulher e a mais jovem presidente da OAB Vila Velha, em uma solenidade que marcou o início de uma gestão inovadora e inclusiva. O evento reuniu autoridades, advogados e convidados na 8ª Subseção da OAB – Vila Velha, reforçando o compromisso da instituição com a advocacia e a sociedade. Com um olhar voltado para o futuro, a nova Diretoria e o Conselho assumem o triênio 2025-2027 com propostas de fortalecimento da classe e ampliação da representatividade. Uma noite memorável para a advocacia capixaba.

Júnia e André Perenzin: na noite de posse de Érica Neves na OAB-ES Crédito: Arthur Louzada

