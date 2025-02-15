"Conexões Femininas" debate menopausa e desafios da mulher moderna

Diante de tantos dilemas do cotidiano feminino, a RP Marianne Assbu, a ginecologista Alda Libardi e a empreendedora Larissa Baiocco criaram o projeto Conexões Femininas. A estreia foi nesta terça-feira (11), na Consuelo House, em Vitória. A convidada foi a endocrinologista Camila Pitanga Salim, que falou sobre faltas e excessos dos hormônios durante a menopausa. Os encontros serão mensais com temas relacionados ao bem estar e à qualidade de vida da mulher, aliados a música e boa gastronomia. A DJ Larissa Tan animou a pista e Bruna Medeiros floriu a noite. Veja as fotos!