Helena Littig Schueller celebra 15 anos com festão em Vitória

A médica gastroenterologista Roseane Bicalho coordena a partir do mês que vem, no Espírito Santo, a Campanha Março Azul, de prevenção ao câncer de intestino. A abertura da campanha será no dia 13, com o I Simpósio Multidisciplinar de Prevenção Primária do Câncer de Intestino, no auditório da Ames, em Bento Ferreira. Segundo o INCA - Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Brasil registra cerca de 45 mil novos casos anualmente. No ES, a estimativa é de 610 novos casos por ano. "Por isso ressaltamos a importância da prevenção em homens e mulheres a partir dos 45 anos, com exames de rotina, como a colonoscopia, para detectar lesões precoces", afirma Roseane.