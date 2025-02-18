Helena Littig Schueller celebra 15 anos com festão em Vitória

Foi belíssima a festa de 15 anos de Helena Littig Schueller, no sábado (15), no Le Buffet Master, em Vitória. Ao lado dos pais Richarda Littige Leandro Calil Schuelle, a aniversariante recebeu amigos e familiares num elegante ambiente transformado em Resort Chique. A pista bombou até 2h da madrugada, ao som de Emerson Vaz. A belíssima valsa com o pai, o avô Natalino Littig e o primo Arthur Littig foi ao som de A Bela Adormecida e Cinderela. Helena vestiu dois looks by Valiete Ferro. A produção foi de Stella Miranda. Veja as fotos de Cacá Lima e o vídeo de Camilla Baptistin.

A médica gastroenterologista Roseane Bicalho coordena a partir do mês que vem, no Espírito Santo, a Campanha Março Azul, de prevenção ao câncer de intestino. A abertura da campanha será no dia 13, com o I Simpósio Multidisciplinar de Prevenção Primária do Câncer de Intestino, no auditório da Ames, em Bento Ferreira. Segundo o INCA - Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Brasil registra cerca de 45 mil novos casos anualmente. No ES, a estimativa é de 610 novos casos por ano. "Por isso ressaltamos a importância da prevenção em homens e mulheres a partir dos 45 anos, com exames de rotina, como a colonoscopia, para detectar lesões precoces", afirma Roseane.