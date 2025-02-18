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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Helena Littig Schueller celebra 15 anos com festão em Vitória

Publicado em
18 fev 2025 às 03:00
Aniversário de 15 anos de Helena Littig Schueller
Helena Littig Schueller usou dois looks by Valiete Ferro Crédito: Cacá Lima

Helena XV

Foi belíssima a festa de 15 anos de Helena Littig Schueller, no sábado (15), no Le Buffet Master, em Vitória. Ao lado dos pais Richarda Littige Leandro Calil Schuelle, a aniversariante recebeu amigos e familiares num elegante ambiente transformado em Resort Chique. A pista bombou até 2h da madrugada, ao som de Emerson Vaz. A belíssima valsa com o pai, o avô Natalino Littig e o primo Arthur Littig foi ao som de A Bela Adormecida e Cinderela. Helena vestiu dois looks by Valiete Ferro. A produção foi de Stella Miranda. Veja as fotos de Cacá Lima e o vídeo de Camilla Baptistin.

MARÇO AZUL

A médica gastroenterologista Roseane Bicalho coordena a partir do mês que vem, no Espírito Santo, a Campanha Março Azul, de prevenção ao câncer de intestino. A abertura da campanha será no dia 13, com o I Simpósio Multidisciplinar de Prevenção Primária do Câncer de Intestino, no auditório da Ames, em Bento Ferreira. Segundo o INCA - Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Brasil registra cerca de 45 mil novos casos anualmente. No ES, a estimativa é de 610 novos casos por ano. "Por isso ressaltamos a importância da prevenção em homens e mulheres a partir dos 45 anos, com exames de rotina, como a colonoscopia, para detectar lesões precoces", afirma Roseane.

FESTA

Angelita Rodrigues e Pamella Andrade
Angelita Rodrigues e Pamella Andrade curtiram o "Sunset de Verão", promovido pelo Chá com Elas, na Casa 77, no Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Ronaldo Cobra

PRÉ-CARNAVAL

Em Sampa

A designer de mobiliário capixaba Natalia Scarpati participa da Marmomac Brazil, prestigiado evento dedicado ao setor de pedras naturais do mundo, entre os dias 18 e 20 de fevereiro, no Anhembi, em São Paulo. Convidada pelo Findes Lab, hub de inovação da indústria capixaba, Natalia vai ministrar palestra sobre sua carreira no universo do design pautada em criações sustentáveis, inovadoras e artesanais com pedras brasileiras - ela também participa do bate-papo” Tudo é possível com pedras naturais - com a revista Stone In.

Em Las Vegas

De 24 a 27 de fevereiro, acontecerá o tão aguardado RE/MAX R4, a convenção global da marca que será realizada em Las Vegas (USA). “Na ocasião, Juliana Leão e Hudnei Calmon, da RE/MAX Rede Foccus Prime I, receberão a premiação internacional de Chairman’s, título destinado a um seleto grupo de corretores da marca”, anuncia Aluisio Sarlo, diretor regional da RE/MAX Espirito Santo que também estará presente no evento.

Gestão de pessoas e negócios

 Gustavo Serrão, diretor-presidente da Vports, será um dos debatedores do painel “Gente e Negócios”, durante o 2º Fórum do Hub de Gente, na quarta, dia 19. Serrão irá compartilhar sua experiência à frente da primeira autoridade portuária do País e falar sobre a importância de conectar pessoas aos resultados e aos negócios. Também participam do painel a vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz; e o CEO da TOTVS, Eduardo Couto.

Podcast

O presidente da Ademi-ES, Eduardo Fontes é o convidado do Podcast Espresso Imobiliário da advogada Raquel Queiroz Braga, onde discutirá sobre o tema “De olho nas Locações: Tendências e Oportunidades do Contexto Atual". A gravação acontecerá na próxima quarta-feira, dia 26, às 16h, em Vila Velha.

Jantar beneficente

Os 37 anos da Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil – Acacci serão comemorados em grande estilo no próximo dia 27 de março. A instituição, que é referência no apoio às crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e suas famílias, realiza a Noite Esperança – Jantar Beneficente, em sua sede em Jardim Camburi, com menu assinado por chefs renomados, homenagens e apresentação da Orquestra de Violões Cordas & Acordes. Os convites já estão à venda na plataforma Sympla. Informações pelo telefone (27) 99919-9300.

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