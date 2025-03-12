Mônica Zorzanelli celebra aniversário em ritmo de folia em Vitória

Um grande coro, formado por alunos das turmas do Infantil IV ao 5º ano do Ensino Fundamental do Centro Educacional Leonardo da Vinci, se apresenta nesta quinta, dia 13, na Praça da Convivência da escola, para celebrar o 35º aniversário da instituição de ensino. Em dois momentos do dia, serão cantadas as músicas Bola de Meia, Bola de Gude e uma versão de All You Need is Love. Além disso, por ser um dia de festa, os lanches do dia em todos os segmentos serão especiais, com direito a pipoca e picolé.