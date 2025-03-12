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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Mônica Zorzanelli celebra aniversário em ritmo de folia em Vitória

Publicado em
12 mar 2025 às 03:00
Luna Rebouças, Thaissa Duarte, Lys Rebouças, Monica Zorzanelli e Maya Rebouças
Luna Rebouças, Thaissa Duarte, Lys Rebouças, a aniversariante Monica Zorzanelli e Maya Rebouças: parabéns pra você em família!  Crédito: Mônica Zorzanelli

Viva, MZ! 

Aniversariante do dia 28 de fevereiro, nossa Mônica Zorzanelli celebrou novo ano em clima de folia, na Curva da Jurema. A matinê contou com a participação da filha Thaissa e das netas Lys, Luna e Maya, que moram no Canadá e estão passando temporada em Vitória. Veja as fotos!

EM SÃO PAULO

Nathalia Dill ,Bruna Dornellas ,Suely Franco , Wesley Telles e Deborah Evelyn , atrizes e produtores na estreia de Três Mulheres Altas em São Paulo
Nathalia Dill,Bruna Dornellas, Suely Franco, Wesley Telles e Deborah Evelyn: atrizes e produtores na estreia de "Três Mulheres Altas", em São Paulo Crédito: Divulgação

EM PEDRA AZUL

Cecília Zon e Otamar Rogério no carnaval do Vive Le Vin em Pedra Azul, o empreendimento imobiliário mais charmoso da região, que une os conceitos de arte e vinho
Cecília Zon e Otamar Rogério: no carnaval do Vive Le Vin em Pedra Azul,  empreendimento que une os conceitos de arte e vinho Crédito: Divulgação

Em São Paulo

Daniela Andrade e Moisés Demoner viajam pra São Paulo, nos próximos dias, como convidados especiais da Hunter Douglas. Na cidade irão participar do evento de lançamento do livro Cenários de Luz, da Hunter Douglas, como parte da programação da Semana de Design (DW São Paulo). A arquiteta Daniela Andrade teve um de seus projetos inseridos no livro. A obra também conta com a parceria da Arte Assinada

Aniversário

Um grande coro, formado por alunos das turmas do Infantil IV ao 5º ano do Ensino Fundamental do Centro Educacional Leonardo da Vinci, se apresenta nesta quinta, dia 13, na Praça da Convivência da escola, para celebrar o 35º aniversário da instituição de ensino. Em dois momentos do dia, serão cantadas as músicas Bola de Meia, Bola de Gude e uma versão de All You Need is Love. Além disso, por ser um dia de festa, os lanches do dia em todos os segmentos serão especiais, com direito a pipoca e picolé.

Semana do sono

A vice-presidente da Academia Brasileira do Sono (ABS) no Espírito Santo, Doutora Jessica Polese participa do 1º Fórum sobre Ronco e Apneia do Sono , que acontece no dia 13 de março entre 13h30 às 18h , no CCJE-UFES . O evento reunirá especialistas para discutir avaliação, diagnóstico e tratamento dessas condições, oferecendo uma oportunidade única de atualização. O encontro faz parte da Semana do Sono 2025 que acontece em todo o país e é voltado para estudantes e profissionais da área.

EM CARIACICA

Raimundo Nonato, diretor da concessionária que administra o Mercado de Cariacica, e Erica Semião: na inauguração do empreendimento que reúne lojas de serviço e gastronomia
Raimundo Nonato, diretor da concessionária que administra o Mercado de Cariacica, e Erica Semião: na inauguração do empreendimento que reúne lojas de serviço e gastronomia Crédito: Rodrigo Gavini

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