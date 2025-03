Capixabas curtem férias na Disney em 2025 e aguardam novo parque

O campeão olímpico Arthur Zanetti, o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do ES, Júnior Abreu, e o medalhista olímpico Abner Teixeira: na inauguração do Centro de Excelência de Esporte para Pessoas com Deficiência e das reformas dos ginásios de ginástica e lutas na sede da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Sesport). Crédito: Kebim Tamanini