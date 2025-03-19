Galã da Defesa Civil rouba a cena ao fazer alerta de chuvas no ES

A Defesa Civil do Espírito Santo costuma emitir alertas de chuvas fortes pelos meios de comunicação, mas um vídeo publicado nesta terça-feira (18) chamou atenção por um motivo inusitado: a beleza do tenente. O aviso já soma mais de 30 mil visualizações no perfil oficial e ultrapassa 500 mil em uma página que o repostou.

Os internautas não deixaram a beleza do tenente passar despercebida e encheram a publicação de elogios. “As pessoas ainda têm coragem de dizer que o Espírito Santo não é um bom estado… tem cada ponto turístico!”, brincou um usuário. Outro comentou: “E que defesa, hein! Bora, meu país Espírito Santo!” . Já um terceiro ironizou: “Se vocês perceberem, ele tá falando alguma coisa.”