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Charme em meio à tempestade

Galã da Defesa Civil rouba a cena ao fazer alerta de chuvas no ES

Tenente Tiago Vitorino causou alvoroço em um vídeo postado nas redes sociais: "E que defesa, hein", disse uma internauta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Março de 2025 às 17:16

Galã da Defesa Civil rouba a cena ao fazer alerta de chuvas no ES
Tenente Tiago Vitorino faz alerta de chuvas fortes e chama atenção Crédito: Reprodução Instagram / @defesacivil.es
A Defesa Civil do Espírito Santo costuma emitir alertas de chuvas fortes pelos meios de comunicação, mas um vídeo publicado nesta terça-feira (18) chamou atenção por um motivo inusitado: a beleza do tenente. O aviso já soma mais de 30 mil visualizações no perfil oficial e ultrapassa 500 mil em uma página que o repostou. 
Os internautas não deixaram a beleza do tenente passar despercebida e encheram a publicação de elogios. “As pessoas ainda têm coragem de dizer que o Espírito Santo não é um bom estado… tem cada ponto turístico!”, brincou um usuário. Outro comentou: “E que defesa, hein! Bora, meu país Espírito Santo!” . Já um terceiro ironizou: “Se vocês perceberem, ele tá falando alguma coisa.”

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