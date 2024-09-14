'Já viram tudo o que tinha para ver', diz Nicolas Prattes sobre cena de nudez em novela

O ator Nicolas Prattes chegou desacompanhado ao Rock in Rio nesta sexta-feira (13). No ar em horário nobre em "Mania de Você" como Rudá, ele falou sobre a cena de nudez que gravou no meio da mata.
"Eu estava completamente pelado mesmo. Mas eu já conhecia a equipe de outro trabalho, então eles já viram tudo que tinha para ver. Eu não tenho esse pudor, não. O único problema era que tinha muito mosquito, isso não foi fácil", brinca o ator.
Em um relacionamento público com Sabrina Sato desde fevereiro, o ator afirma que o noivado dos dois é para valer. O pedido aconteceu em Paris, durante as Olimpíadas. "Ainda não tem data marcada, as agendas estão muito corridas, mas quando vocês verem, já foi, já estamos casando", afirma.
O casal acabou se desencontrando no Rock in Rio, já que cada um estava trabalhando em "ativações" de marcas diferentes.