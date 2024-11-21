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27 anos após 'Titanic', Leonardo DiCaprio e Kate Winslet se beijam em evento; veja vídeo

Momento singelo relembrou o casal Jack e Rose, do emblemático e premiado filme de 1997
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 08:00

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet relembraram o casal Jack e Rose, de 'Titanic', 27 anos após o filme
Leonardo DiCaprio e Kate Winslet relembraram o casal Jack e Rose, de 'Titanic', 27 anos após o filme Crédito: Paramount Pictures/Divulgação
Leonardo DiCaprio e Kate Winslet relembraram o casal Jack e Rose, de Titanic (1997), ao público que compareceu ao evento do drama biográfico Lee, filme recém-protagonizado pela atriz. O astro foi responsável por chamá-la ao palco e a cumprimentou com um selinho.
"Minha cara amiga, seu trabalho neste filme foi nada menos que transformador. Continuo impressionado. Continuo a admirar a sua força, a sua integridade, o seu talento e a sua paixão por cada projeto que você cria. Sem mais delongas, um dos grandes talentos da minha geração: a primeira e única Kate Winslet", declarou DiCaprio.
Assim que ela subiu ao palco, os dois se cumprimentaram com um beijo na boca e, na sequência, se abraçaram.

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