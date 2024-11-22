Lucy Ramos revela gravidez do primeiro filho com Thiago Luciano

A atriz Lucy Ramos revelou na quinta-feira, 21, que está grávida de seu primeiro filho com o ator e diretor Thiago Luciano. O casal está junto há 18 anos. "Esperou a nossa maioridade pra chegar", disse ela em postagem no Instagram.

"São 18 anos juntos! E você chegou! Já está aqui! É lindo ver como você cresce a cada segundo, como as coisas vão se transformando ao nosso redor. Enquanto o tempo pinga à conta-gotas, algo extraordinário está acontecendo."