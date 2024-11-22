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Celebridades

Lucy Ramos revela gravidez do primeiro filho com Thiago Luciano

Atriz e cineasta estão juntos há 18 anos: ‘Esperou a nossa maioridade pra chegar’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 12:58

Lucy Ramos anunciou gravidez de primeiro filho em postagem no Instagram
Lucy Ramos anunciou gravidez de primeiro filho em postagem no Instagram Crédito: Reprodução Instagram @lucyramos_
A atriz Lucy Ramos revelou na quinta-feira, 21, que está grávida de seu primeiro filho com o ator e diretor Thiago Luciano. O casal está junto há 18 anos. "Esperou a nossa maioridade pra chegar", disse ela em postagem no Instagram.
"São 18 anos juntos! E você chegou! Já está aqui! É lindo ver como você cresce a cada segundo, como as coisas vão se transformando ao nosso redor. Enquanto o tempo pinga à conta-gotas, algo extraordinário está acontecendo."
A postagem veio acompanhada de um ensaio fotográfico do casal. Confira aqui.

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