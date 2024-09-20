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Reality

Capixaba Gizelly Bicalho, ex-BBB, é confirmada no reality show A Fazenda 16

Participante foi uma das escolhidas do Paiol para entrar na disputa pelo prêmio do programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 08:38

Gizelly Bicalho, ex-BBB, é uma das participantes de A Fazenda 16 (Record)
Gizelly Bicalho, ex-BBB, é uma das participantes de A Fazenda 16 (Record) Crédito: Reprodução/Instagram/@gizellybicalho
Nesta quinta-feira (19), a Record divulgou o resultado da votação dos participante do Paiol e Gizelly Bicalho entrou oficialmente para o elenco da 16ª edição de A Fazenda. A apresentadora Adriane Galisteu foi a responsável por fazer o anúncio.
Advogada criminalista de 32 anos, Gizelly ficou conhecida nacionalmente ao participar da edição de 2020 do Big Borther Brasil (Globo). A temporada, que se passou durante a pandemia, teve grande repercussão. Gizelly foi a 14ª eliminada em um paredão contra o ator Babu Santana e contra a ex-panicat Mari Gonzalez.
Gizelly participou de momentos marcantes do programa, como quando foi para o Quarto Branco ao lado de Felipe Prior e Manu Gavassi. Integrante do grupo que ficou conhecido como as Fadas Sensatas, também fez parte da "rebelião" das mulheres contra alguns dos homens da casa por atitudes machistas durante o confinamento.
Após o fim do programa, a ex-BBB investiu na carreira de influenciadora e produz conteúdo para as redes sociais. Ela também apresenta o podcast Vê Se Pod, ao lado da influenciadora Amanda Falda.

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