Capixaba Gizelly Bicalho, ex-BBB, é confirmada no reality show A Fazenda 16

Gizelly Bicalho, ex-BBB, é uma das participantes de A Fazenda 16 (Record) Crédito: Reprodução/Instagram/@gizellybicalho

Nesta quinta-feira (19), a Record divulgou o resultado da votação dos participante do Paiol e Gizelly Bicalho entrou oficialmente para o elenco da 16ª edição de A Fazenda. A apresentadora Adriane Galisteu foi a responsável por fazer o anúncio.

Advogada criminalista de 32 anos, Gizelly ficou conhecida nacionalmente ao participar da edição de 2020 do Big Borther Brasil (Globo). A temporada, que se passou durante a pandemia, teve grande repercussão. Gizelly foi a 14ª eliminada em um paredão contra o ator Babu Santana e contra a ex-panicat Mari Gonzalez.

Gizelly participou de momentos marcantes do programa, como quando foi para o Quarto Branco ao lado de Felipe Prior e Manu Gavassi. Integrante do grupo que ficou conhecido como as Fadas Sensatas, também fez parte da "rebelião" das mulheres contra alguns dos homens da casa por atitudes machistas durante o confinamento.