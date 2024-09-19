Quase brasileiro

Ed Sheeran come picanha e visita escola de samba antes do Rock in Rio

Cantor britânico foi à escola de samba Grande Rio. Nas suas redes sociais, ele compartilhou o momento em que toca tamborim com os ritmistas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 19:37

Ed Sheeran come picanha e visita Grande Rio antes de se apresentar no Rock in Rio 2024
Ed Sheeran come picanha e visita Grande Rio antes de se apresentar no Rock in Rio 2024
Horas antes de se apresentar no palco Mundo do Rock in Rio 2024, Ed Sheeran visitou uma escola de samba e experimentou picanha.
O cantor britânico foi à escola de samba Grande Rio. Nas suas redes sociais, ele compartilhou o momento em que toca tamborim com os ritmistas.
Sheeran provou um pedaço de picanha dentro de um carro. "Me disseram para provar picanha e é muito bom. Então, estou comendo", avaliou, antes de dar mais uma mordida na carne, que estava em um pote de plástico.
Na quarta (18), o artista acompanhou no Maracanã o jogo entre Fluminense e Atlético-MG pela Libertadores. O cantor ganhou uma camisa personalizada do clube carioca, além de outros presentes, como a miniatura de uma taça.
Ed Sheeran é headliner desta quinta-feira (19) no Rock in Rio. O britânico sobe ao palco Mundo às 0h15.

