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No Brasil

Antes do Rock in Rio, Ed Sheeran assiste a jogo do Fluminense no Maracanã

Cantor vê disputa contra o Atlético-MG no camarote antes de show no festival, na quinta (19)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 10:40

Ed Sheeran assiste a jogo do Fluminense no Maracanã
Ed Sheeran assiste a jogo do Fluminense no Maracanã Crédito: Reprodução/Paramaunt+
Após desembarcar discretamente no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (18), Ed Sheeran decidiu curtir um programa bem carioca antes de se apresentar no Rock in Rio. O cantor britânico foi ao estádio do Maracanã para assistir ao jogo do Fluminense contra o Atlético-MG na Libertadores.
O pedido para estar na torcida do jogo foi feita pelo próprio cantor, segundo o que a assessoria do Fluminense disse à reportagem. Com ele, cerca de 12 membros da equipe assistem ao jogo no camarote.
O cantor ainda foi presenteado com uma camisa do Fluminense pelo presidente do time, Mário Bittencourt. Os jogadores Marcelo e Tiago Silva também enviaram camisas autografadas.
Apaixonado por futebol, Sheeran comprou parte das ações do Ipswich Town, seu time do coração desde a infância. Sendo assim, não é de se espantar que o cantor se interesse pelo programa clássico no país do futebol.
O britânico foi filmado pelas câmeras do jogo, transmitido ao vivo no serviço de streaming Paramaunt+. Nas redes sociais, internautas perceberam sua presença e ficaram animados ao verem o britânico na torcida do time brasileiro.
Ed Sheeran será a atração principal do Rock in Rio nesta quinta-feira (19). Além dele, Charlie Puth, Joss Stone e Jão são algumas das demais atrações do festival de música.

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