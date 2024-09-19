“Falas de Acesso”: Globo lança programa inovador sobre pessoas com deficiência

Na próxima segunda-feira, 23 de setembro, logo após "Mania de Você", a Globo exibirá o especial "Falas de Acesso" Crédito: Globo/ Lucas Seixas

Na próxima segunda-feira (23), logo após "Mania de Você", a Globo exibirá o especial "Falas de Acesso", em comemoração ao Dia de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 21. Apresentado por Flávia Cintra e dirigido artisticamente por Patrícia Carvalho, o programa tem a direção de Pedro Henrique França e Daniel Gonçalves, com roteiro de Malu Vergueiro.

"Falas de Acesso" é um marco na televisão brasileira, sendo o primeiro programa produzido por pessoas com deficiência, dedicado a abordar suas vivências e desafios cotidianos. O especial inclui esquetes de humor com a participação de Letícia Colin, Eduardo Sterblitch e do próprio Pedro Henrique França. As cenas exploram situações em eventos como baladas e casamentos, além de ambientes corporativos, proporcionando uma reflexão profunda sobre a acessibilidade e o capacitismo no Brasil.

Em entrevista exclusiva ao HZ, o diretor e roteirista Pedro Henrique França falou sobre o processo de construção do projeto e sua relevância. "A construção foi muito coletiva, tivemos várias reuniões com diversas pessoas com diferentes deficiências, cada um contribuindo de uma forma, e conseguimos chegar a um projeto em que todos se sentiram contemplados. Como é o primeiro, não dá pra dar conta de tantas questões. Somos muitas pessoas com deficiências, cada uma com suas particularidades, mas já é um grande passo para iniciarmos a discussão”.

Diretora artística Patricia Carvalho, com Tatá Mendonça e o diretor Daniel Gonçalves Crédito: Globo/ Lucas Seixas

O diretor afirmou que a discussão sobre capacitismo é um tema ainda pouco conhecido e discutido na sociedade, então o primeiro Falas de Acesso é uma introdução, um primeiro aprofundamento sobre o tema. “É um programa revolucionário e queremos produzir mais conteúdos como este”.

Capacitismo é um termo que se refere à discriminação e preconceito contra pessoas com deficiência, baseando-se na crença de que elas são inferiores ou menos capazes do que aquelas sem deficiência. Esse preconceito se manifesta de diversas formas, desde atitudes e comportamentos individuais até barreiras estruturais e sistêmicas que limitam o acesso a oportunidades, serviços e espaços públicos. O capacitismo perpetua a exclusão e marginalização dessas pessoas, impedindo-as de exercer plenamente seus direitos e potencialidades.

“Pessoas com deficiência existem desde que o mundo é mundo, então por que o mundo não consegue lidar com nossa existência? ‘Falas de Acesso’ é o primeiro programa da emissora aberta produzido por pessoas com deficiência e que se dedica a falar sobre pessoas como nós. Esse é um chamamento da sociedade para finalmente nos colocar em pauta"

De acordo com o IBGE, o Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, o que representa quase 10% da população. O Dia de Luta da Pessoa com Deficiência foi instituído em 1982 com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o capacitismo, promover a inclusão e o respeito aos direitos das pessoas com deficiência.

“É muito importante ter esse programa na TV aberta. Estamos tentando combater as narrativas equivocadas sobre nossos corpos e chamar a sociedade para estar conosco, para ser aliada à nossa causa. O silêncio e a omissão são cúmplices do preconceito."