“Falas de Acesso”: Globo lança programa inovador sobre pessoas com deficiência

Na próxima segunda-feira (23), logo após "Mania de Você", a Globo exibirá o especial "Falas de Acesso", em comemoração ao Dia de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 21. Apresentado por Flávia Cintra e dirigido artisticamente por Patrícia Carvalho, o programa tem a direção de Pedro Henrique França e Daniel Gonçalves, com roteiro de Malu Vergueiro.
"Falas de Acesso" é um marco na televisão brasileira, sendo o primeiro programa produzido por pessoas com deficiência, dedicado a abordar suas vivências e desafios cotidianos. O especial inclui esquetes de humor com a participação de Letícia Colin, Eduardo Sterblitch e do próprio Pedro Henrique França. As cenas exploram situações em eventos como baladas e casamentos, além de ambientes corporativos, proporcionando uma reflexão profunda sobre a acessibilidade e o capacitismo no Brasil.
Em entrevista exclusiva ao HZ, o diretor e roteirista Pedro Henrique França falou sobre o processo de construção do projeto e sua relevância. "A construção foi muito coletiva, tivemos várias reuniões com diversas pessoas com diferentes deficiências, cada um contribuindo de uma forma, e conseguimos chegar a um projeto em que todos se sentiram contemplados. Como é o primeiro, não dá pra dar conta de tantas questões. Somos muitas pessoas com deficiências, cada uma com suas particularidades, mas já é um grande passo para iniciarmos a discussão”.
O diretor afirmou que a discussão sobre capacitismo é um tema ainda pouco conhecido e discutido na sociedade, então o primeiro Falas de Acesso é uma introdução, um primeiro aprofundamento sobre o tema. “É um programa revolucionário e queremos produzir mais conteúdos como este”.
Capacitismo é um termo que se refere à discriminação e preconceito contra pessoas com deficiência, baseando-se na crença de que elas são inferiores ou menos capazes do que aquelas sem deficiência. Esse preconceito se manifesta de diversas formas, desde atitudes e comportamentos individuais até barreiras estruturais e sistêmicas que limitam o acesso a oportunidades, serviços e espaços públicos. O capacitismo perpetua a exclusão e marginalização dessas pessoas, impedindo-as de exercer plenamente seus direitos e potencialidades.
“Pessoas com deficiência existem desde que o mundo é mundo, então por que o mundo não consegue lidar com nossa existência? ‘Falas de Acesso’ é o primeiro programa da emissora aberta produzido por pessoas com deficiência e que se dedica a falar sobre pessoas como nós. Esse é um chamamento da sociedade para finalmente nos colocar em pauta"
De acordo com o IBGE, o Brasil tem 18,6 milhões de pessoas com deficiência, o que representa quase 10% da população. O Dia de Luta da Pessoa com Deficiência foi instituído em 1982 com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o capacitismo, promover a inclusão e o respeito aos direitos das pessoas com deficiência.
“É muito importante ter esse programa na TV aberta. Estamos tentando combater as narrativas equivocadas sobre nossos corpos e chamar a sociedade para estar conosco, para ser aliada à nossa causa. O silêncio e a omissão são cúmplices do preconceito."
Falas de Acesso promete emocionar, divertir e conscientizar as pessoas. O diretor contou que a expectativa é que o programa provoque uma mudança de atitude no público. "Espero que as pessoas reverberem esse conteúdo, que compartilhem com outras pessoas e, principalmente, mudem de atitude, de posicionamento, de comportamento. Estamos falando de coisas muito introdutórias, como o fato das pessoas nos enxergarem como seres humanos. Então o que a gente espera é o início de um processo de transformação social".