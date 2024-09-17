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Raquel Brito, irmã de Davi Brito, é confirmada em A Fazenda 16

Nascida em Salvador, Raquel era quem cuidava das redes sociais de Davi e depois virou influenciadora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 10:20

Raquel Brito, irmã de Davi Brito, é confirmada em A Fazenda 16
Raquel Brito é irmã de Davi Brito e influenciadora Crédito: Reprodução/Instagram
Nesta segunda-feira (15), a Record divulgou o nome de Raquel Brito como um dos participantes da 16ª edição de A Fazenda. A revelação foi feita durante a estreia do reality show, apresentado por Adriane Galisteu. Programa começou nesta segunda-feira (16).
Nascida em Salvador (BA), Raquel é irmã de Davi Brito, vencedor do BBB 24 (Globo). Ela era quem cuidava das redes sociais de Davi e após o fim do programa, virou assessora do irmão. Além disso, virou influenciadora e chegou a se envolver em algumas polêmicas.
* Com informações da Agência FolhaPress.

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