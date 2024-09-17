Raquel Brito, irmã de Davi Brito, é confirmada em A Fazenda 16

Nesta segunda-feira (15), a Record divulgou o nome de Raquel Brito como um dos participantes da 16ª edição de A Fazenda. A revelação foi feita durante a estreia do reality show, apresentado por Adriane Galisteu. Programa começou nesta segunda-feira (16).

Nascida em Salvador (BA), Raquel é irmã de Davi Brito, vencedor do BBB 24 (Globo). Ela era quem cuidava das redes sociais de Davi e após o fim do programa, virou assessora do irmão. Além disso, virou influenciadora e chegou a se envolver em algumas polêmicas.