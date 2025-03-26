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Humor

Renato Albani lança especial Assim Caminha a Humanidade e brinca: "Para o buraco"

Em conversa com HZ, o capixaba brincou com o nome do próprio show, contou histórias no ES e deu conselhos para humoristas
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 26 de Março de 2025 às 13:39

O humorista capixaba Renato Albani
O humorista capixaba Renato Albani Crédito: Divulgação/Instagram/@marcusleonii
O humorista capixaba Renato Albani estreou na noite da última segunda-feira (24) o novo especial de comédia, "Assim Caminha a Humanidade", em seu canal no YouTube. No show, Albani resgata memórias da infância no Espírito Santo e referências dos anos 1990 e 2000.
O espetáculo, que já percorreu diversas cidades do Brasil, acumulando mais de 300 sessões esgotadas e um público superior a 300 mil espectadores, reflete de forma bem-humorada sobre as transformações da sociedade e o comportamento humano.
O humorista capixaba Renato Albani
O humorista capixaba Renato Albani Crédito: Divulgação/Instagram/@marcusleonii
Com sua tradicional irreverência, o comediante mistura nostalgia e críticas sociais, proporcionando ao público um espetáculo divertido e reflexivo. Em conversa com HZ, o capixaba brincou com o nome do próprio show, contou histórias no Espírito Santo e - de quebra - aconselhou aqueles que desejam seguir no caminho do humor.

Para onde caminha a humanidade?

O nome do show faz um trocadilho com o comportamento humano ao longo dos anos. Quando questionado sobre a direção que a humanidade está tomando, Albani brinca: “Para o buraco! Tô brincando. Mas, talvez, viu? Eu não sei. Eu tinha um show chamado ‘Alguém Me Explica o Mundo’ e agora ‘Assim Caminha a Humanidade’, parece que eu tô sempre em busca de respostas”.
“Tem gente que diz que essa geração agora é muito preguiçosa, outros dizem que vai salvar o mundo. Eu acho que eles podem salvar o mundo, mas estão com preguiça. Enquanto não descobrimos para onde vamos, seguimos fazendo piada”.
O humorista capixaba Renato Albani
O humorista capixaba Renato Albani Crédito: Divulgação/Instagram/@marcusleonii

Se apresentar em casa é sempre especial

Natural de Vitória, Albani destacou a emoção de se apresentar na cidade onde começou sua trajetória. “Fazer show em casa é sempre muito diferente, até mais difícil, porque fico mais emocionado. Foi em Vitória que fiz os meus shows mais vazios e também os melhores da minha carreira”.
“No meu último espetáculo, ‘Zona de Conforto’, foram seis sessões lotadas no Centro de Convenções, algo que nunca aconteceu antes. Amigos de infância e minha família sempre estão na plateia, então a sensação é muito especial”, conta o humorista.
O humorista capixaba Renato Albani
O humorista capixaba Renato Albani Crédito: Divulgação/Instagram/@marcusleonii

Conselho para novos humoristas capixabas

Para os capixabas que desejam ingressar na comédia, Albani incentiva: “Dá pra todo mundo. É só se dedicar. A cena do Espírito Santo sempre existiu, eu vim dela. Mas muitas vezes as pessoas não acreditam que podem conseguir".
“O segredo é trabalhar, estudar e buscar conhecimento. Se tem algo que nunca vai acabar no mundo, é a necessidade de diversão. As pessoas sempre precisarão sorrir e nós, comediantes, estamos aqui para proporcionar isso”.
Renato Albani se apresenta em Vitória neste domingo (17)
Renato Albani durante em Vitória  Crédito: Reprodução/Instagram @renatoalbani
O especial "Assim Caminha a Humanidade" já está disponível no YouTube e promete arrancar boas risadas do público com o olhar sagaz e divertido de Renato Albani sobre o mundo moderno. Assista:

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