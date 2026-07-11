Dia de São Bento: confira 6 orações para pedir proteção e fortalecer a fé

O Dia de São Bento busca homenagear este santo que é uma das mais importantes figuras da Igreja Católica Crédito: Imagem: Vector | Shutterstock

Em 11 de julho, celebra-se o Dia de São Bento, um dos santos mais venerados da tradição cristã. Considerado o pai dos monges do Ocidente, ele nasceu por volta do ano 480 d.C., na cidade de Núrsia (atual Norcia), na Itália. Sua vida foi marcada pela dedicação à oração, ao trabalho e à vida monástica, inspirando a criação da Ordem Beneditina.

Após sua morte, em 547, inúmeros relatos de milagres contribuíram para a expansão de sua fama de santidade. Em reconhecimento à sua importância para a Igreja, São Bento foi canonizado em 1220 e, até hoje, é lembrado por fiéis que recorrem à sua intercessão em busca de proteção e fortalecimento da fé.

A seguir, conheça 6 orações para pedir a São Bento proteção e fortalecer a fé!

1. Oração de São Bento

Dá-me, benigníssimo Jesus , a inteligência que Te entenda, a sabedoria que Te encontre, o espírito que Te ame, o ato que Te glorifique, os ouvidos que Te ouçam, os olhos que Te vejam, a língua que Te louve, a paciência que suporte os males permitidos por Ti. Dá-me Tua presença; dá-me a feliz ressurreição e, como prêmio, a vida eterna. Amém.

2. Oração a São Bento para obter graça

Ó, glorioso Patriarca São Bento, que vos mostrastes sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz e a tranquilidade; que se afastem de nós todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai do Senhor a graça ( dizer a graça a ser alcançada ) que vos suplicamos, finalmente, vos pedimos que ao término de nossa vida terrestre possamos ir louvar a Deus convosco no Paraíso. Amém.

3. Oração a São Bento para proteção

Santa Cruz do Santo Pai Bento A Cruz sagrada seja minha Luz Não seja o Dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo do teu veneno Rogai por nós bem-aventurado, São Bento. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em latim Crux Sancti Patris Benedicti Crux Sacra Sit Mihi Lux Non Draco Sit Mihi Dux Vade Retro Satana Numquam Suade Mihi Vana Sunt Mala Quae Libas Ipse Venena Bibas

Esta oração contra os espíritos perversos é forte e poderosa, de tal forma que a Igreja Católica a usa em exorcismos. Para ter mais proteção ainda, deve-se usar uma medalha de São Bento, a qual tem as iniciais desta oração no verso.

Orar a São Bento ajuda obter proteção contra o mal e os perigos Crédito: Imagem: Rocketclips, Inc. | Shutterstock

4. Oração a São Bento contra o mal

Ó, poderoso e eterno Deus, pelas mãos de São Bento, rogamos a Vossa misericórdia e proteção contra todas as ciladas do maligno. Que pela Vossa graça e pela intercessão do bem-aventurado São Bento sejamos guardados em corpo e alma, livres de todo mal e perigos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

5. Oração de agradecimento a São Bento

São Bento, bendito entre os santos, agradecemos a Deus por tua vida de santidade e exemplo de fé. Que possamos seguir teus passos no serviço a Deus e aos nossos irmãos, confiantes em tua intercessão junto ao trono celestial. Amém.

6. Oração de entrega a São Bento

Ó, Pai São Bento, ajuda dos que a ti recorrem, aceitai-me sob a Tua Proteção, defendei-me dos perigos que assaltam a minha vida, obtém-me a graça do arrependimento sincero e de uma conversão verdadeira, para que possa reparar os pecados cometidos e glorificar a Deus todos os dias da minha vida.

Tu que conformaste o teu coração à vontade do Senhor, recorda-te de mim junto do Altíssimo, para que, dando-me o perdão de todas as minhas faltas, Ele me faça forte na prática do bem, não permita que jamais d’Ele me separe, receba-me nos coros dos eleitos e, juntamente contigo, associe-me às fileiras dos santos que, atrás de ti, entraram na Beatitude Celeste.

Deus Onipotente e Eterno, pelos méritos e exemplo de São Bento, de Sua Irmã Santa Escolástica e de todos os Santos Monges que estão no Céu, renovai em mim o Vosso Espírito Santo , dai-me força no combate contra as seduções do maligno, paciência nas tribulações da vida, prudência nos perigos.