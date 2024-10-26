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Cidades do ES em alerta para chuva volumosa e ventos de até 100 km/h

Alguns municípios podem registrar chuvas de 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia, com ventos de 60 a 100 quilômetros por hora e riscos de alagamentos e cortes de energia
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

26 out 2024 às 11:01

Publicado em 26 de Outubro de 2024 às 11:01

Estado deve ficar com instabilidade a semana toda
Estado deve ficar com instabilidade a semana toda Crédito: iStock
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou dois novos alertas que indicam chuvas intensas em cidades de Norte a Sul do Espírito Santo. Um alerta laranja, de perigo para chuvas intensas, e outro amarelo, com grau de severidade menor, de perigo potencial. O alerta amarelo é válido até as 10h de domingo (26), enquanto o laranja é válido das 18h deste sábado (26) até as 10h de domingo (27).

Alerta de perigo para chuvas intensas

O alerta laranja, de perigo para chuvas intensas, prevê precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, ventos fortes entre 60 e 100 quilômetros por hora, além de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja a relação de municípios capixabas sob este aviso:
  1. Afonso Cláudio 
  2. Alegre 
  3. Alfredo Chaves 
  4. Anchieta 
  5. Apiacá 
  6. Atílio Vivácqua 
  7. Bom Jesus do Norte 
  8. Brejetuba 
  9. Cachoeiro de Itapemirim 
  10. Cariacica 
  11. Castelo 
  12. Conceição do Castelo 
  13. Divino de São Lourenço 
  14. Domingos Martins 
  15. Dores do Rio Preto 
  16. Guaçuí 
  17. Guarapari 
  18. Ibatiba 
  19. Ibitirama 
  20. Iconha 
  21. Irupi 
  22. Itaguaçu 
  23. Itapemirim 
  24. Itarana 
  25. Iúna 
  26. Jerônimo Monteiro 
  27. Laranja da Terra 
  28. Marataízes 
  29. Marechal Floriano 
  30. Mimoso do Sul 
  31. Muniz Freire 
  32. Muqui 
  33. Piúma 
  34. Presidente Kennedy 
  35. Rio Novo do Sul 
  36. Santa Leopoldina 
  37. Santa Maria de Jetibá 
  38. Santa Teresa 
  39. São José do Calçado 
  40. Serra 
  41. Vargem Alta 
  42. Venda Nova do Imigrante 
  43. Viana 
  44. Vila Velha 
  45. Vitória

Alerta de perigo potencial para chuvas intensas

O alerta amarelo, de menor severidade e perigo potencial, prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h, além de baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Confira as cidades capixabas sob este alerta:
  1. Aracruz 
  2. Baixo Guandu 
  3. Colatina 
  4. Fundão 
  5. Ibiraçu 
  6. João Neiva 
  7. Linhares 
  8. Marilândia 
  9. Pancas 
  10. São Roque do Canaã

Cuidados

O Instituto Nacional de Meteorologia também publicou as seguintes recomendações caso as previsões se confirmem:
  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. 
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Para este sábado (26),  em outra frente de alertas, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemanden), divulgou a probabilidade moderada de ocorrência de movimentos de massa na região Centro-Sul do Espírito Santo, os "acumulados registrados nos últimos dias associados à presença de áreas de alta suscetibilidade e à previsão de chuva moderada ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de forte intensidade, podem deflagrar ocorrências pontuais de deslizamentos de terra em encostas".
No domingo (27), segundo o Cemaden, é alta a possibilidade de ocorrência de eventos de enxurradas e inundações nas regiões Sul e Central do Espírito Santo "devido à previsão de chuva, na forma de pancadas com intensidade moderada a forte, somada aos acumulados de precipitação anteriores, agravando o cenário de risco hidrológico", informou. 
O Cemanden alerta que a previsão de acumulados elevados (até 150mm/24h) associada aos acumulados já previstos para o sábado podem configurar um cenário suficiente para a deflagração de movimentos de massa esparsos em encostas, principalmente nas áreas com alta suscetibilidade.

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