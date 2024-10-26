Cidades do ES em alerta para chuva volumosa e ventos de até 100 km/h

Estado deve ficar com instabilidade a semana toda Crédito: iStock

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou dois novos alertas que indicam chuvas intensas em cidades de Norte a Sul do Espírito Santo. Um alerta laranja, de perigo para chuvas intensas, e outro amarelo, com grau de severidade menor, de perigo potencial. O alerta amarelo é válido até as 10h de domingo (26), enquanto o laranja é válido das 18h deste sábado (26) até as 10h de domingo (27).

Alerta de perigo para chuvas intensas

O alerta laranja, de perigo para chuvas intensas, prevê precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, ventos fortes entre 60 e 100 quilômetros por hora, além de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja a relação de municípios capixabas sob este aviso:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivácqua Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro Laranja da Terra Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São José do Calçado Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

Alerta de perigo potencial para chuvas intensas

O alerta amarelo, de menor severidade e perigo potencial, prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h, além de baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Confira as cidades capixabas sob este alerta:

Aracruz Baixo Guandu Colatina Fundão Ibiraçu João Neiva Linhares Marilândia Pancas São Roque do Canaã

Cuidados

O Instituto Nacional de Meteorologia também publicou as seguintes recomendações caso as previsões se confirmem:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Para este sábado (26), em outra frente de alertas, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemanden), divulgou a probabilidade moderada de ocorrência de movimentos de massa na região Centro-Sul do Espírito Santo, os "acumulados registrados nos últimos dias associados à presença de áreas de alta suscetibilidade e à previsão de chuva moderada ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de forte intensidade, podem deflagrar ocorrências pontuais de deslizamentos de terra em encostas".

No domingo (27), segundo o Cemaden, é alta a possibilidade de ocorrência de eventos de enxurradas e inundações nas regiões Sul e Central do Espírito Santo "devido à previsão de chuva, na forma de pancadas com intensidade moderada a forte, somada aos acumulados de precipitação anteriores, agravando o cenário de risco hidrológico", informou.