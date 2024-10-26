Cidades do ES em alerta para chuva volumosa e ventos de até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou dois novos alertas que indicam chuvas intensas em cidades de Norte a Sul do Espírito Santo. Um alerta laranja, de perigo para chuvas intensas, e outro amarelo, com grau de severidade menor, de perigo potencial. O alerta amarelo é válido até as 10h de domingo (26), enquanto o laranja é válido das 18h deste sábado (26) até as 10h de domingo (27).
Alerta de perigo para chuvas intensas
O alerta laranja, de perigo para chuvas intensas, prevê precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, ventos fortes entre 60 e 100 quilômetros por hora, além de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja a relação de municípios capixabas sob este aviso:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Alerta de perigo potencial para chuvas intensas
O alerta amarelo, de menor severidade e perigo potencial, prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h, além de baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Confira as cidades capixabas sob este alerta:
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Colatina
- Fundão
- Ibiraçu
- João Neiva
- Linhares
- Marilândia
- Pancas
- São Roque do Canaã
Cuidados
O Instituto Nacional de Meteorologia também publicou as seguintes recomendações caso as previsões se confirmem:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Para este sábado (26), em outra frente de alertas, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemanden), divulgou a probabilidade moderada de ocorrência de movimentos de massa na região Centro-Sul do Espírito Santo, os "acumulados registrados nos últimos dias associados à presença de áreas de alta suscetibilidade e à previsão de chuva moderada ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de forte intensidade, podem deflagrar ocorrências pontuais de deslizamentos de terra em encostas".
No domingo (27), segundo o Cemaden, é alta a possibilidade de ocorrência de eventos de enxurradas e inundações nas regiões Sul e Central do Espírito Santo "devido à previsão de chuva, na forma de pancadas com intensidade moderada a forte, somada aos acumulados de precipitação anteriores, agravando o cenário de risco hidrológico", informou.
O Cemanden alerta que a previsão de acumulados elevados (até 150mm/24h) associada aos acumulados já previstos para o sábado podem configurar um cenário suficiente para a deflagração de movimentos de massa esparsos em encostas, principalmente nas áreas com alta suscetibilidade.