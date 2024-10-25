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Polícia

Homem é morto a tiros e outros 3 ficam feridos na Região Serrana do ES

Ocorrência envolve carro roubado, perseguição e tiros em estrada de Santa Maria de Jetibá; caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

25 out 2024 às 13:55

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 13:55

Um homem foi morto a tiros e outros três ficaram feridos após um ataque que teria sido cometido por suspeitos encapuzados em uma estrada na Região Serrana do Espírito Santo. A ocorrência que resultou em perseguição e disparos na madrugada desta sexta-feira (25) teria ocorrido após um roubo de carro em Laranja da Terra
A Polícia Militar disse que foi acionada para a ocorrência em Baixo São Sebastião, Santa Maria de Jetibá. Chegando ao local, militares encontraram um Volkswagen Gol branco, que havia sido roubado em Laranja da Terra, e um Toyota Corolla preto. Havia um homem morto na frente do Corolla. Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram o carro e uma casa próxima ao local com perfurações de tiros.
Segundo a Polícia Militar, durante o trajeto, os militares foram informados de que outras duas pessoas feridas haviam dado entrada no hospital local com perfurações, aparentemente, relacionadas ao incidente. Os policiais foram até o hospital, constataram que as vítimas estavam recebendo atendimento e, então, seguiram para o local dos disparos.
Lá, eles encontraram os veículos, e o homem morto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, e constatou o óbito da vítima, acionado a perícia. No momento em que os peritos da Polícia Científica chegaram, uma guarnição voltou ao hospital, mas os indivíduos já haviam sido transferidos ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. 
Carro com marcas de tiros que foi encontrado pela polícia
Carro com marcas de tiros que foi encontrado pela polícia Crédito: Leitor A Gazeta
Ainda durante o atendimento à ocorrência, os militares foram informados de que havia um terceiro baleado em uma casa próxima. No local, estava um homem, ferido de raspão na perna, e afirmou ser o proprietário do Corolla. Ele contou que estava dirigindo com a sua irmã no carona, quando diversas pessoas encapuzadas apareceram e começaram a atirar no condutor de uma motocicleta que estava à frente do seu carro, e logo após atiraram contra seu veículo.
Segundo o homem, ele e a irmã correram para a mata para se protegerem dos disparos, até chegar na sua residência. De lá, ele disse que ligou para a polícia. 
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima que morreu foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.
"Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", reforçou a Polícia Civil.   

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