Homem é morto a tiros e outros 3 ficam feridos na Região Serrana do ES

Um homem foi morto a tiros e outros três ficaram feridos após um ataque que teria sido cometido por suspeitos encapuzados em uma estrada na Região Serrana do Espírito Santo . A ocorrência que resultou em perseguição e disparos na madrugada desta sexta-feira (25) teria ocorrido após um roubo de carro em Laranja da Terra

A Gazeta mostram o carro e uma casa próxima ao local com perfurações de tiros. A Polícia Militar disse que foi acionada para a ocorrência em Baixo São Sebastião, Santa Maria de Jetibá . Chegando ao local, militares encontraram um Volkswagen Gol branco, que havia sido roubado em Laranja da Terra , e um Toyota Corolla preto. Havia um homem morto na frente do Corolla. Imagens enviadas à reportagem demostram o carro e uma casa próxima ao local com perfurações de tiros.

Segundo a Polícia Militar , durante o trajeto, os militares foram informados de que outras duas pessoas feridas haviam dado entrada no hospital local com perfurações, aparentemente, relacionadas ao incidente. Os policiais foram até o hospital, constataram que as vítimas estavam recebendo atendimento e, então, seguiram para o local dos disparos.

Lá, eles encontraram os veículos, e o homem morto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, e constatou o óbito da vítima, acionado a perícia. No momento em que os peritos da Polícia Científica chegaram, uma guarnição voltou ao hospital, mas os indivíduos já haviam sido transferidos ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.



Carro com marcas de tiros que foi encontrado pela polícia Crédito: Leitor A Gazeta

Ainda durante o atendimento à ocorrência, os militares foram informados de que havia um terceiro baleado em uma casa próxima. No local, estava um homem, ferido de raspão na perna, e afirmou ser o proprietário do Corolla. Ele contou que estava dirigindo com a sua irmã no carona, quando diversas pessoas encapuzadas apareceram e começaram a atirar no condutor de uma motocicleta que estava à frente do seu carro, e logo após atiraram contra seu veículo.

Segundo o homem, ele e a irmã correram para a mata para se protegerem dos disparos, até chegar na sua residência. De lá, ele disse que ligou para a polícia.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima que morreu foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.