Polícia faz operação para prender membros do PCV na Grande Vitória

O helicóptero Harpia, do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (Notaer) , visto circulando em Vitória durante a manhã, é utilizado no apoio às buscas. Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, 60 policiais civis foram mobilizados para cumprimento de 11 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão. Até a última atualização desta matéria, cinco suspeitos haviam sido detidos, sendo um adolescente.

Operação Viper deflagrada pela Polícia Civil na manhã da sexta (25)

Em Vitória, foram realizadas diligências nos bairros Bonfim, Romão, Itararé e Vila Rubim. Estão envolvidos na ação o Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat); o Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic); o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DEHPP); e Subsecretaria de Inteligência (Sei) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Os alvos da operação são pessoas que atuam ou têm ligação com o tráfico no Morro da Garrafa, na Capital.

O coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), delegado Alan Moreno de Andrade, destacou que os detidos tinham envolvimento com facções criminosas. “Uma das pessoas que foi presa era responsável pela contabilidade do tráfico de drogas. É uma mulher e está presa aqui com a gente. São pessoas importantes para a organização que a gente tem o objetivo de desmantelar", disse.