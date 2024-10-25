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Operação Viper

Polícia faz operação para prender membros do PCV na Grande Vitória

Helicóptero foi visto em Vitória na manhã desta sexta-feira (25) em apoio à ação, que conta com 60 policiais para cumprir 11 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

25 out 2024 às 07:19

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 07:19

A Polícia Civil deflagrou, na madrugada desta sexta-feira (25), em Vitória, Cariacica e Serra, a Operação Viper – cujo objetivo é combater o tráfico de drogas e prender indivíduos envolvidos na organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), que atuam no Morro da Garrafa, na Capital.
O helicóptero Harpia, do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (Notaer), visto circulando em Vitória durante a manhã, é utilizado no apoio às buscas. Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, 60 policiais civis foram mobilizados para cumprimento de 11 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão. Até a última atualização desta matéria, cinco suspeitos haviam sido detidos, sendo um adolescente.

Operação Viper deflagrada pela Polícia Civil na manhã da sexta (25)

Em Vitória, foram realizadas diligências nos bairros Bonfim, Romão, Itararé e Vila Rubim. Estão envolvidos na ação o Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat); o Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic); o Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DEHPP); e Subsecretaria de Inteligência (Sei) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Os alvos da operação são pessoas que atuam ou têm ligação com o tráfico no Morro da Garrafa, na Capital.
O coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), delegado Alan Moreno de Andrade, destacou que os detidos tinham envolvimento com facções criminosas. “Uma das pessoas que foi presa era responsável pela contabilidade do tráfico de drogas. É uma mulher e está presa aqui com a gente. São pessoas importantes para a organização que a gente tem o objetivo de desmantelar", disse. 
Ainda de acordo com a Polícia Civil, a operação ainda está em andamento e mais informações serão divulgadas em breve. 

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