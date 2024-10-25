Aviões desviam e pousam em Vitória devido ao mau tempo no Rio de Janeiro

Cinco voos com destino ao Rio de Janeiro desviaram para o Espírito Santo. Crédito: Reprodução | FlightRadar

Cinco dos seis voos que alternaram para o ES são:

G32079 - Fortaleza/Galeão



G31704 - Brasília/Santos Dumont



G32075 - Navegantes (SC)/Galeão



G31028 - Congonhas/Santos Dumont



G31064 - Guarulhos/Galeão



Todos os cinco voos eram operados pela companhia GOL, e decolaram, respectivamente, de Fortaleza (CE), Brasília, Santa Catarina e dois de São Paulo – o sexto voo desviado pela companhia não foi informado o prefixo da operação.

Em nota, a Infraero, que administra o Aeroporto Santos Dumont, informou que quatro voos que chegariam no local foram desviados, sendo que dois vieram para o ES. "Salientamos que a decisão de pouso e decolagem é do piloto da aeronave, baseado nas informações meteorológicas que ele recebe", frisou.

Em nota, a Gol informou que devido às condições meteorológicas adversas no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (24), seis voos com destino aos aeroportos do Galeão (GIG) e Santos Dumont (SDU) precisaram alternar para o aeroporto de Vitória (VIX). Após a melhora na meteorologia e abastecimento das aeronaves, os voos seguiram viagem rumo Rio. Já os voos G3 1864 (GIG-VIX) e G3 1731 (VIX-GIG) precisaram ser cancelados.

Todos os Clientes impactados estão recebendo as facilidades previstas pela resolução 400 da ANAC conforme as necessidades, com possibilidade de reacomodação nos próximos voos da Gol e de congêneres.