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"Linha Final"

Operação apreende carros "tunados" e mira suspeitos de participação em corridas ilegais no ES

Investigações apontaram que perfis em redes sociais convocavam provas clandestinas em vias públicas de cidades capixabas. Nove veículos modificados foram apreendidos
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

25 out 2024 às 17:18

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 17:18

Carros adulterados para ficar
Carros adulterados para ficar "mais potente" foram apreendidos Crédito: Polícia Civil / Montagem A Gazeta
Policiais civis, militares e servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran) foram às ruas nesta sexta-feira (25) para cumprir 14 mandados de busca e apreensão durante a Operação Linha Final, que visa combater disputas automobilísticas não autorizadas nos municípios de Vila Velha, Vitória, Serra, Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari.
De acordo com a Polícia Civil, nove veículos adaptados para corridas clandestinas foram apreendidos, todos com modificações que aumentavam a potência e a velocidade. Os condutores serão intimados a prestar esclarecimentos.

Fotos da Operação Linha Final

As investigações revelaram que perfis em redes sociais divulgavam e promoviam eventos ilegais de arrancada em vias públicas, colocando em risco tanto a segurança das pessoas quanto dos próprios participantes. A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos na organização e participação desses eventos.
O titular da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), delegado Maurício Gonçalves da Rocha, afirmou que a operação reforça o compromisso das autoridades em garantir a segurança nas vias e combater práticas ilegais que colocam em risco a vida e o bem-estar da população. 
"Os nove veículos apreendidos apresentavam adaptações que visavam aumentar a potência e, consequentemente, a velocidade máxima, o que representa um risco tanto para os participantes quanto para as pessoas presentes no evento"
Maurício Gonçalves da Rocha - Delegado de Polícia
O comandante da equipe de fiscalização do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, tenente Lucas Lourenço, destacou a importância da cooperação entre as instituições para garantir um trânsito mais seguro. "A integração entre a Delegacia de Delitos de Trânsito, o Batalhão de Trânsito e o Detran é essencial para reprimir essas ações de forma efetiva", disse o militar.
O gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran-ES, Jederson Lobato, destacou que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é claro sobre competições em vias públicas.
“Essas competições exigem autorização expressa da confederação desportiva correspondente ou de entidades estaduais filiadas, além de caução para cobrir possíveis danos à via e seguro contra riscos para terceiros. Portanto, eventos clandestinos como esses não só configuram infração administrativa e crime de trânsito, mas também representam graves riscos ao patrimônio e à vida das pessoas envolvidas. O combate a essas práticas ilegais só é possível graças à integração e ao engajamento das nossas instituições em defesa da vida", afirmou Lobato.

Federação

A defesa da Federação de Automobilismo do Estado do Espírito Santo (Faees), feita pelo advogado Fábio Marçal, informou que a entidade foi intimada durante essas investigações a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos a respeito de eventos e identificou se os pilotos eram federados, e se essas competições eram autorizadas. São várias investigações em curso, dentre elas essa que foi deflagrada.
Segundo Marçal, não é papel da federação fiscalizar eventos não federados, mas sim fiscalizar eventos federados para garantir a segurança dos participantes e dar legalidade aos eventos. 
A defesa da Faees ressalta ainda que nenhum dos eventos investigados pela polícia teve o aval da Federação de Automobilismo, que segue promovendo os eventos legalizados para ter como objetivo retirar esses rachas das vias públicas e transformá-los apenas em esporte legalizado.

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