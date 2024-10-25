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Acabou preso

Homem sofre queda após invadir e furtar prédio em Cachoeiro; veja vídeo

Indivíduo é suspeito de cometer furtos no imóvel e acabou flagrado por um morador, que acionou a Polícia Militar na madrugada de quinta-feira (24)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 out 2024 às 14:01

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 14:01

Um homem caiu do terceiro andar de um prédio no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após invadir o edifício na madrugada de quinta-feira (24). O indivíduo é suspeito de cometer furtos no imóvel e acabou flagrado por um morador, que acionou a Polícia Militar.
O morador contou aos militares que o suspeito e outro homem estavam andando pelo terraço do imóvel. Enquanto os policiais tentavam entrar no prédio, a vítima gritou que um dos invasores havia pulado pelos fundos do edifício. Quando a PM, voltou para frente do prédio, encontrou o suspeito já caído no chão. Câmeras mostram o momento da queda (veja acima).
O suspeito ficou sob a guarda da PM até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Questionado sobre o furto, ele contou que o material furtado foi levado pelo comparsa que estava com ele, mas não disse o nome do indivíduo que fugiu. Com ferimentos no corpo, ele foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
O morador contou que faria um levantamento de todo material que foi furtado, mas não localizou uma furadeira industrial, uma botija de gás, caixa de ferramentas e de 30 metros de cabo elétrico.
A Polícia Civil informou que o suspeito tem 32 anos, conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante por furto qualificado, e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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