Homem que atirou e matou motorista de aplicativo em Colatina é preso

As investigações da PC, comandadas pelo delegado Dr. Dair Oliveira Junior, revelaram que o autor do crime assaltou a vítima e, na sequência, disparou contra ela com um revólver calibre .32 que levava consigo. O tiro atingiu a cabeça de Marcelo.

Segundo a PC, o suspeito foi indiciado pelos crimes de roubo qualificado por morte e denunciação caluniosa tentada, "isto porque, além de ter praticado o crime contra a vítima, tentou atribuir a responsabilidade a outras pessoas, que chegaram a ser investigadas", explicou a corporação.