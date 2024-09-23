Motorista de aplicativo morre após ser baleado na cabeça em Colatina

De acordo com a Polícia Militar, Marcelo foi encontrado baleado pelos socorristas do Samu/192 ao lado de um Chevrolet Ônix. Nada de ilícito foi encontrado no interior do carro. Ainda segundo a corporação, no local não foram encontradas cápsulas de munição deflagradas. O celular da vítima também não foi encontrado.

Por nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado como possível latrocínio e segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina. O corpo de Marcelo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica. "A população pode denunciar através do Disque Denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", salientou a PC.