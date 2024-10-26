Homem é baleado por encapuzados em bairro de Cachoeiro de Itapemirim

Um homem foi baleado na noite de sexta-feira (25), no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A idade da vítima não foi divulgada.
Segundo a Polícia Militar, ao chegar ao local, uma equipe do Samu já havia estabilizado a vítima, que foi socorrida ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, no mesmo município. Populares relataram aos policiais que viram suspeitos armados e encapuzados e, em seguida, ouviram os disparos. Ao verificarem a situação, encontraram a vítima caída no chão. O estado de saúde da vítima não foi informado.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Informou ainda que nenhum suspeito foi detido até o momento, e que "informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações".