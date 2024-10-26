Jovem é socorrido após ser atingido por vários tiros no Centro de Ecoporanga

Um jovem de 19 anos foi alvo de uma tentativa de assassinato na madrugada deste sábado (26) na Avenida Milton Mota, no Centro de Ecoporanga, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi atingida por cerca de oito tiros.
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada com a informação de que um rapaz havia sido atingido por disparos de arma de fogo. Conforme a PM, a vítima foi socorrida por uma equipe do Samu/192 com aproximadamente oito perfurações e levada para o Hospital Fumatre, em Ecoporanga. Relatos coletados pela polícia indicam que o jovem era usuário de drogas e é suspeito de estar envolvido no tráfico no bairro Vila Nova. A PM informou que fez buscas, mas o suspeito de atirar no rapaz não foi localizado. O estado de saúde da vítima é desconhecido.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga, e que até o momento, nenhum suspeito foi detido. Comunicou ainda que "informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações".