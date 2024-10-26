Jovem é socorrido após ser atingido por vários tiros no Centro de Ecoporanga

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada com a informação de que um rapaz havia sido atingido por disparos de arma de fogo. Conforme a PM, a vítima foi socorrida por uma equipe do Samu/192 com aproximadamente oito perfurações e levada para o Hospital Fumatre, em Ecoporanga. Relatos coletados pela polícia indicam que o jovem era usuário de drogas e é suspeito de estar envolvido no tráfico no bairro Vila Nova. A PM informou que fez buscas, mas o suspeito de atirar no rapaz não foi localizado. O estado de saúde da vítima é desconhecido.