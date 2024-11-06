Casagrande viaja ao Azerbaijão para participar da conferência climática COP29

Renato Casagrande realizou a transferência do cargo para o vice Ricardo Ferraço Crédito: Hélio Filho/Secom

O Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, embarca nesta quinta-feira (7) rumo a Baku, Capital do Azerbaijão, para participar da Conferência da Organização das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP29. O também presidente do Consórcio Brasil Verde fará uma série de agendas durante o evento e tem retorno previsto para a madrugada do dia 17.

Na conferência, Casagrande vai participar de reuniões bilaterais com o objetivo de firmar parcerias para o Estado e financiamentos. Também atuará como palestrante e organizará o painel "Para a Diplomacia Verde: Estratégias Subnacionais para uma Infraestrutura Sustentável e com a Adaptação Climática".

O governador também terá agendas com o World Climate Foundation, New Development Bank (Novo Banco de Desenvolvimento), Comitê das Regiões Europeu — que representa os municípios da União Europeia —, Câmara Internacional do Comércio, Banco de Desenvolvimento da América Latina e WWF.