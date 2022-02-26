José Carlos Sanches, de 'Que Rei Sou Eu?', é encontrado morto no Rio de Janeiro

O ator José Carlos Sanches, de 67 anos, foi encontrado morto nesta sexta-feira, 25, em um apartamento em Copacabana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro.
Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe policial do 19º Batalhão da PM, de Copacabana foi acionada para verificar a ocorrência no edifício. O local foi isolado para perícia.
A 12ª Delegacia de Polícia, também de Copacabana, informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Sanches. O corpo do ator foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).
Sanches atuou em minisséries e novelas da TV Globo, como Água Viva (1980), Amor Com Amor Se Paga (1984), Que Rei Sou Eu? (1989), Por Amor (1997), Anos Dourados (1986), além de ter feito pequenas participações nas mais recentes O Profeta (2007) e Caras & Bocas (2009).