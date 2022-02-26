Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • José Carlos Sanches, de 'Que Rei Sou Eu?', é encontrado morto no Rio de Janeiro
Luto

José Carlos Sanches, de 'Que Rei Sou Eu?', é encontrado morto no Rio de Janeiro

Ator, de 67 anos, foi encontrado no apartamento em que morava em Copacabana
Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 14:21

José Carlos Sanches morre no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram
O ator José Carlos Sanches, de 67 anos, foi encontrado morto nesta sexta-feira, 25, em um apartamento em Copacabana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro.
Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe policial do 19º Batalhão da PM, de Copacabana foi acionada para verificar a ocorrência no edifício. O local foi isolado para perícia.
A 12ª Delegacia de Polícia, também de Copacabana, informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Sanches. O corpo do ator foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).
Sanches atuou em minisséries e novelas da TV Globo, como Água Viva (1980), Amor Com Amor Se Paga (1984), Que Rei Sou Eu? (1989), Por Amor (1997), Anos Dourados (1986), além de ter feito pequenas participações nas mais recentes O Profeta (2007) e Caras & Bocas (2009).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados