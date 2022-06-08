Joelma é internada em hospital de São Paulo após inchaço no rosto

A cantora Joelma foi internada nesta terça-feira (07), no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, após apresentar um inchaço no rosto por conta de sequelas da Covid-19. Segundo a coluna Léo Dias, a paraense sofre de Anasarca, um inchaço que também é chamado de edema, causado por acúmulo de líquido na região do rosto.

De acordo com o jornalista, a cantora deve deixar o hospital ainda nesta quarta-feira (08). Em entrevista à coluna, Joelma disse que havia testado positivo pela segunda vez para a Covid-19. Ela revelou ainda que os inchaços em seu corpo - principalmente os no rosto - foram causados pelos remédios que tomou.

“Com sequela ou sem sequela, eu vim aqui fazer essa turnê. Obrigado pelas orações de todos os meus fã-clubes. Obrigado, meus amores. É, galera, é a quarta vez que pego Covid. E toda vez que eu pego, voltam as sequelas todas de novo. E a principal é o inchaço. Não sei quem está passando por isso, mas tem muita gente passando. Não sou só eu. Tem muita gente que perdeu seus entes queridos, mas estar de pé é o que importa”, disse Joelma em um de seus shows.