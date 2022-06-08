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Confusão

Patati e Patatá são vaiados após engano em contratação de prefeitura no MT

Prefeitura de Guarantã do Norte (MT) teria contratado os palhaços apenas para realizar uma entrega de livros, mas acabou surpreendendo a dupla com o anúncio de um show em praça pública
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 14:33

Patati e Patatá são vaiados durante evento
Patati e Patatá são vaiados durante evento Crédito: Marisa Cauduro/Folhapress
Os palhaços Patati e Patatá foram vaiados, no último sábado (04), em Guarantã do Norte (MT), durante um evento de comemoração ao aniversário de 41 anos do município. Segundo o jornal O Globo, a dupla foi contratada para uma entrega de livros em um ambiente escolar, mas acabou sendo surpreendida com o anúncio de que fariam um show em praça pública.
Após subirem ao palco sem banda e cantarem apenas quatro músicas, o público da cidade reagiu à dupla com vaias. De acordo com uma nota emitida pela empresa contratada, os palhaços deveriam cumprir outras atividades previstas no contrato de R$ 332,8 mil, por meio do projeto infantil 'Musicalizando as vogais com Patati e Patatá'. Entretanto, a prefeitura não cumpriu com o contrato e anunciou um show para a população.
O Jornal “O Globo” ainda afirmou que um integrante da equipe organizadora da festa fez um comunicado para as pessoas presentes. No comunicado, o organizador disse que a prefeitura iria tomar providências em relação à empresa contratada.
"Levei até um susto quando entrei, com aquele monte de vaias. Quero dizer para vocês rapidamente, falando com o prefeito municipal, o Érico, ele também está muito chateado. É claro! Esta é uma festa da família. O prefeito pediu para dizer o seguinte, que ele vai rever o contrato, o pagamento do Patati Patatá, que ele também achou uma falta de respeito. Então, vamos mandar uma vaia bem calorosa para o Patati e Patatá", disse.
Segundo a empresa, Patati e Patatá subiram ao palco para não frustrar a expectativa do público. Porém alegaram que não havia estrutura para realizar uma apresentação completa. O contrato com a P&P Editora e Comércio Ltda foi firmado em abril e divulgado no Diário Oficial dos Municípios.

NOTA DA PREFEITURA

A prefeitura de Guarantã do Norte publicou uma nota pedindo desculpas à empresa contratada. Na ocasião, eles afirmaram que houve um erro de interpretação por parte da contratante em anunciar o show.
"Reiteramos nosso pedido de desculpas ao Patati e Patatá por toda confusão e aproveitamos para reforçar nosso respeito e admiração pela marca", diz a nota.

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