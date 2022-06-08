Patati e Patatá são vaiados após engano em contratação de prefeitura no MT

Patati e Patatá são vaiados durante evento Crédito: Marisa Cauduro/Folhapress

Os palhaços Patati e Patatá foram vaiados, no último sábado (04), em Guarantã do Norte (MT), durante um evento de comemoração ao aniversário de 41 anos do município. Segundo o jornal O Globo, a dupla foi contratada para uma entrega de livros em um ambiente escolar, mas acabou sendo surpreendida com o anúncio de que fariam um show em praça pública.

Após subirem ao palco sem banda e cantarem apenas quatro músicas, o público da cidade reagiu à dupla com vaias. De acordo com uma nota emitida pela empresa contratada, os palhaços deveriam cumprir outras atividades previstas no contrato de R$ 332,8 mil, por meio do projeto infantil 'Musicalizando as vogais com Patati e Patatá'. Entretanto, a prefeitura não cumpriu com o contrato e anunciou um show para a população.

O Jornal “O Globo” ainda afirmou que um integrante da equipe organizadora da festa fez um comunicado para as pessoas presentes. No comunicado, o organizador disse que a prefeitura iria tomar providências em relação à empresa contratada.

"Levei até um susto quando entrei, com aquele monte de vaias. Quero dizer para vocês rapidamente, falando com o prefeito municipal, o Érico, ele também está muito chateado. É claro! Esta é uma festa da família. O prefeito pediu para dizer o seguinte, que ele vai rever o contrato, o pagamento do Patati Patatá, que ele também achou uma falta de respeito. Então, vamos mandar uma vaia bem calorosa para o Patati e Patatá", disse.

Segundo a empresa, Patati e Patatá subiram ao palco para não frustrar a expectativa do público. Porém alegaram que não havia estrutura para realizar uma apresentação completa. O contrato com a P&P Editora e Comércio Ltda foi firmado em abril e divulgado no Diário Oficial dos Municípios.

NOTA DA PREFEITURA

A prefeitura de Guarantã do Norte publicou uma nota pedindo desculpas à empresa contratada. Na ocasião, eles afirmaram que houve um erro de interpretação por parte da contratante em anunciar o show.