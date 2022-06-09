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Fernanda Paes Leme mostra pedido de casamento e diz: 'não sabia o que fazer'

Atriz compartilhou registros do momento em que foi pedida em casamento pelo empresário Victor Sampaio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 10:51

Fernanda Paes Leme mostra pedido de casamento
Fernanda Paes Leme mostra pedido de casamento Crédito: Reprodução/Instagram/@fepaesleme
Fernanda Paes Leme compartilhou na noite desta quarta-feira, 8, registros do momento em que foi pedida em casamento pelo empresário Victor Sampaio.
"Eu nunca pensei que fosse virar noiva, porque eu nunca pensei que quisesse ser noiva Agora não penso numa forma diferente de ser contigo, Victor Sampaio. Te amo", escreveu em seu Instagram.
A atriz também falou sobre o nervosismo dos dois no momento. "Eu fiquei realmente chocada e não sabia o que fazer. O Victor não lembra de nada do pedido, porque ficou tão nervoso esperando eu responder que apagou tudo da mente. Dois noivos atrapalhados e felizes."

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