Fernanda Paes Leme mostra pedido de casamento e diz: 'não sabia o que fazer'

Fernanda Paes Leme mostra pedido de casamento Crédito: Reprodução/Instagram/@fepaesleme

Fernanda Paes Leme compartilhou na noite desta quarta-feira, 8, registros do momento em que foi pedida em casamento pelo empresário Victor Sampaio.

"Eu nunca pensei que fosse virar noiva, porque eu nunca pensei que quisesse ser noiva Agora não penso numa forma diferente de ser contigo, Victor Sampaio. Te amo", escreveu em seu Instagram.