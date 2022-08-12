Após alta da caçula, Juliano Cazarré compartilha encontro dos filhos

Letícia Cazarré com os filhos Gaspar, Madalena e Maria Guilhermina Crédito: Reprodução/Instagram @cazarre

Maria Guilhermina, filha caçula de Juliano Cazarré que recebeu alta hospitalar no dia 1º deste mês, recebeu uma visita muito especial na última quarta-feira (10). A bebê e a mãe, Letícia Cazarré, que estão em São Paulo, foram surpreendidas pelo ator e os filhos do casal Gaspar e Madalena, que finalmente foram conhecer a irmãzinha. O momento fofo foi compartilhado pelo intérprete de Alcides em "Pantanal", novela da TV Globo, no Instagram nesta quinta-feria (11).

"Ontem cumpri uma missão muito especial. Levei os pequenos Gaspar e Madalena para São Paulo, para matar a saudade da mamãe e para finalmente conhecer a irmãzinha. Não foi fácil, teve voo cancelado, horas e horas no aeroporto com os pequenos, avião, malas, carrinho de bebê, taxi, um sufoco só. Mas a missão foi cumprida. Esses sorrisos justificam todo e qualquer esforço. Amor é serviço. A vida quer viver", escreveu ele na legenda da foto.

A publicação recebeu vários comentários de famosos e artistas que comemoraram junto à família mais essa vitória. "Valeu muito!", escreveu Regina Casé. "Parabéns por ser o melhor Juliano em tudo que fazes! Deus abençoe essa Bela família!", declarou Arieta Corrêa. "Deus abençoe essa linda família", desejou Bernardinho. Gabriel Sater, Malvino Salvador, Cássio Reis e Beth Goulart enviaram emojis de coração para o artista.