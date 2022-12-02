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Novela

‘Travessia’ apresenta robô como personagem da novela e gera memes na web; confira

Haroldo, que emite frases e sinais emotivos, vive garçom na trama
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 14:49

Robô é o novo personagem da trama das 21h
Robô é o novo personagem da trama das 21h Crédito: Rede Globo
A novela Travessia, de Gloria Perez, apresenta um robô como o novo personagem da trama das 21h da Rede Globo. Na história, o proprietário Nunes (Orã Figueiredo) traz o robô, Haroldo, como o novo garçom de seu bar. O intuito do empresário é aumentar a tecnologia do local.
Em comunicado enviado à imprensa, a Globo diz que máquina decora frases e emite sinais emotivos na históri. A trama tem a tecnologia como um de seus temas centrais. A criação do robô é da emissora.
João Rizzo, gerente de Efeitos Especiais do canal, diz que usou protocolos de comunicação industriais para desenvolver tecnologias de radiofrequência do robô. Para o controle dos motores, a equipe adota o módulo de interpolação programável.
"Desse modo, além das funções autônomas, é possível ajustar os parâmetros de forma mais fácil e confiável, obtendo a regulação necessária para o robô atuar em cena", afirma o profissional em nota.
Para controlar a máquina, a equipe usa um aplicativo que envia comandos sobre locomoção, falas e expressão de Haroldo. As orientações digitais são feitas pela direção da novela.
Com mais de 20 ideias para a aparência do robô, o gerente ainda diz que a entrada do personagem em Travessia deve instigar o debate sobre a maneira como utilizamos a tecnologia no cotidiano A trama também busca ampliar a discussão sobre a alteração social que pode haver caso robôs substituam humanos no trabalho

RECEPÇÃO DO PÚBLICO

Travessia enfrenta muitas críticas do público, principalmente, pela escalação de Jade Picon como Chiara, uma das protagonistas da trama. A escolha da ex-Big Brother Brasil desagradou o espectador - muitos dizem que ela ainda não estava preparada para assumir o papel.
Não foi diferente com a chegada de Haroldo na novela. O público criticou e criou memes na web com o robô. "Serviu decepção", disse um. "Ele falando ‘tamo junto’... Sinceramente, pelo amor de Deus", comentou outro.

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